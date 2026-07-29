Ilie Bolojan, discuție telefonică cu premierul Kazahstanului: ”România are un interes direct în funcționarea neîntreruptă a conductei CPC”, care aduce petrol kazah la Marea Neagră și la Constanța

Premierul României Ilie Bolojan a discutat telefonic, miercuri, cu omologul său din Kazahstan, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), conform unui comunicat al Guvernului.

Cei doi premieri au convenit asupra necesității protejării infrastructurii energetice critice și au subliniat că atacurile împotriva acesteia trebuie condamnate, pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente și pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu țiței, arată Guvernul.

Discuția vine după ce Kazahstanul a reluat recent exporturile de petrol prin Caspian Pipeline Consortium (CPC) și operațiunile de încărcare a țițeiului prin terminalul maritim din portul rusesc Novorosisk, atacat săptămâna trecută de drone ucrainene.

Oleoductul CPC este o infrastructură esențială pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului și pentru securitatea energetică a Europei – prin această conductă ajung la Marea Neagră 63% din importurile de țiței ale României.

Conform comunicatului transmis de executiv, premierul interimar Ilie Bolojan a mulțumit autorităților kazahe pentru eforturile depuse în vederea menținerii fluxului de țiței către România și alte state europene, în ciuda incidentelor recente care au afectat infrastructura CPC.

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Premierul, care este și ministru interimar al Energiei, a subliniat că România are un interes direct în funcționarea neîntreruptă a conductei, având în vedere că rafinăria Petromidia (deținută de kazahii de la KazMunayGas) procesează o parte importantă din țițeiul provenit din Kazahstan, contribuind la stabilitatea pieței interne și la exporturile de produse petroliere.

”Cei doi premieri au convenit asupra necesității protejării infrastructurii energetice critice și au subliniat că atacurile împotriva acesteia trebuie condamnate, pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente și pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu țiței. Totodată, au discutat despre continuarea cooperării dintre România, Kazahstan și partenerii europeni în vederea consolidării securității energetice și a rezilienței infrastructurii strategice”, arată executivul de la București în comunicat.

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Totodată, Ilie Bolojan a transmis aprecierea României pentru abordarea echilibrată și responsabilă a Kazahstanului în reducerea tensiunilor regionale și în promovarea soluțiilor diplomatice privind războiul din Ucraina, subliniind că statul din Asia Centrală este un partener strategic al României.

”România va continua dialogul cu autoritățile kazahe. La finalul convorbirii, prim-ministrul român l-a invitat pe premierul Olzhas Bektenov să efectueze o vizită oficială în România”, mai arată Guvernul României în comunicat.

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