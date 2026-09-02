Ilie Bolojan, discuție cu premierul Lituaniei despre securitatea regională, Ucraina și prioritățile președinției lituaniene a UE

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o convorbire telefonică cu premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius, despre relațiile bilaterale, securitatea regională, cooperarea în domeniul apărării și principalele teme europene de interes pentru cele două țări, informează Guvernul.

Cei doi oficiali au discutat despre incidentele care afectează spațiul aerian și maritim din regiune. Bolojan a arătat că România urmărește consolidarea capacităților sale de apărare aeriană și a subliniat „necesitatea menținerii Mării Negre pe agenda europeană de securitate”.

Premierul lituanian a mulțumit României pentru contribuția la misiunea NATO de Poliție Aeriană Baltică din Lituania și pentru sprijinul acordat consolidării securității regionale.

Discuțiile au vizat și președinția Lituaniei la Consiliul UE, în primul semestru din 2027, între priorități aflându-se securitatea și apărarea europeană, extinderea UE, competitivitatea și sprijinul pentru Republica Moldova.

În plan economic, Bolojan și Sinkevičius au remarcat că schimburile comerciale dintre România și Lituania au ajuns în 2025 la aproape 500 de milioane de euro, nivel record. Premierul român a salutat investițiile lituaniene în România și a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul acordat aderării României la OCDE.

La finalul convorbirii, Ilie Bolojan i-a adresat omologului său invitația de a efectua o vizită în România.

***