Ilie Bolojan, de ziua Independenței SUA: ”Parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre”

Statele Unite ale Americii reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse, iar parteneriatul strategic pe care România îl are cu această țară contribuie direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre, a declarat, sâmbătă, premierul interimar Ilie Bolojan, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenței SUA.



„Astăzi, de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, celebrăm națiunea care a influențat semnificativ evoluția lumii moderne. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse.Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre.

Mulțumesc militarilor americani care, alături de cei ai țărilor NATO și de cei români, contribuie la siguranța României.

Mulțumesc diplomaților și tuturor celor care lucrează la dezvoltarea parteneriatului dintre țările noastre.

Mulțumesc companiilor americane pentru investițiile și locurile de muncă create în țara noastră și comunităților româno-americane pentru punțile construite în acești ani, a scris Bolojan pe Facebook.

El și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor româno-americane.



Declarația de Independență a SUA a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Din 1941, în timpul mandatului de președinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua națională a Statelor Unite ale Americii.

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