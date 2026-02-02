Se limpezesc taberele în PNL – Ilie Bolojan cere vot de încredere în Biroul Politic Național

Premierul Ilie Bolojan intră întărit în ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL ce va avea loc luni seara, după ce a reușit să-și impună, la limită, oamenii la conducerea grupului liberal din Camera Deputaților.

Președintele Senatului este unul dintre oamenii de încredere ai lui Bolojan, Mircea Abrudan.

Numirile s-au făcut în detrimentul aripii din PNL conduse de Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și u apropiat al lui Eduard Hellvig, care contestă autoritatea lui Ilie Bolojan și ar fi intenționat schimbarea acestuia din funcția de președinte al liberalilor, conform unor surse din partid citate de Digi24.

Ce schimbări au fost votate luni, de către liberali:

Gabriel Andronache, susținut de Ilie Bolojan, a câștigat la votul pentru funcția de lider de grup al deputaților PNL în fața lui Ciprian Drobre, susținut de Hubert Thuma, cu un scor strâns, de 29 la 22

de asemenea, Arina Moș, și ea susținută de premier, l-a învins la vot pe Alexandru Popa, în cursa pentru funcția de funcția de secretar al Camerei Deputaților

Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere la conducerea PNL

În cadrul ședinței de la ora 18:00, la care participă conducerea restrânsă a partidului, Ilie Bolojan ar putea să ceară un vot de încredere din partea liberalilor, un scenariu pe care prezentat într-un interviu acordat săptămâna trecută G4Media.

„Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al partidului, am cerut două voturi de încredere și în condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă”, spus premierul, în contextul în care au apărut tot mai multe nemulțumiri în interiorul partidului cu privire la deciziile luate de Guvern până acum.

Tot în cadrul ședinței de la Vila Lac, de la ora 18.00, urmează să fie propusă schimbarea șefilor organizațiilor PNL de la organizațiile din sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București, care au avut rezultate slabe la alegeri și sunt conduse de politicieni din tabăra lui Hubert Thuma:

Monica Anisie (PNL Sector 2)

Andrei Baciu (PNL Sector 3)

Ionuț Stroe (PNL Sector 4)

Cătălin Stoichiță (PNL Sector 5)

Propunerile pentru înlocuirea acestora vor fi făcute de Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și președinte al organizației București a PNL., un apropiat al premierului Ilie Bolojan.

Președintele Senatului: Nu se clatină scaunul lui Ilie Bolojan, nici în partid, nici la șefia Guvernului

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că el nu crede că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României şi un vot de încredere în BPN, dacă va fi cerut, nu va aduce nicio surpriză

”E o chestiune politică. Un vot de încredere în BPN, dacă va fi cerut, este absolut normal, s-a mai întâmplat şi nu văd nici o problemă aici. Cred că un astfel de vot de încredere ar rezolva toate chestiunile care apar în spaţiul public. Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României. Nu sunt motive pentru aşa ceva”, a spus preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, la Parlament, citat de News.ro.

El a adăugat că nu a văzut niciun vot în Parlament al unui membru PNL împotriva guvernului PNL, împotriva unui ministru PNL, împotriva premierului.

”Deocamdată, la vot, Partidul Naţional Liberal îl susţine pe Ilie Bolojan, guvernul condus de Bolojan”, a completat el.

