sâmbătă

25 octombrie, 2025

Stiri

Ilie Bolojan: Apărarea nu mai depinde doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate

De Vladimir Ionescu

25 octombrie, 2025

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt sigur, iar apărarea nu mai depinde doar de soldaţi și echipamente, ci de întreaga societate.

„Trăim astăzi o perioadă complicată, atât în plan intern, cât și în plan extern. În plan intern, trebuie să facem ordine în finanțele publice, să punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu noi forme de conflict – dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Aceasta înseamnă că apărarea nu mai depinde doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate”, a spus premierul Ilie Bolojan, într-un discurs susținut la Carei, cu ocazia Zilei Armatei, potrivit Agerpres.

El a adăugat că armata trebuie să fie pregătită și consolidată, ceea ce implică și alocări financiare corespunzătoare.


„Pentru țara noastră, polița de asigurare este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare și infrastructura critică, și să investim mai mult în pregătirea oamenilor și în tehnologie. O parte semnificativă a bugetului va fi destinată formării personalului, echipamentelor moderne și protejării infrastructurii esențiale, pentru că România nu-și permite să fie nepregătită”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român”, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române.

***


