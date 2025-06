Ilie Bolojan anunță schimbările din statutul PNL pregătite pentru congresul partidului: Fără o schimbare parțială a conducerii PNL, n-avem nicio șansă

Președintele interimar al PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, că noul statut introduce competiție în partid, accentuând că dacă PNL nu face o schimbare parțială de persoane care conduc partidul, nu are „nicio șansă” în anii următori.

De asmenea, el a subliniat la Consiliul Național al PNL că „nu e suficient să ai un statut bun, trebuie să ai și o bună intenție”.

Alegerea președintelui. Cea mai importantă modificare a statutului e făcută pentru alegerea președintelui partidului, care nu se va mai face după modelul complicat și restrictiv din trecut, prin intermediul unor așa-numite moțiuni, ci prin competiție deschisă cu condiții foarte simple de depunere a candidaturii.

Noua propunere de statut prevede că toți candidații la funcția de președinte al partidului își vor prezenta programul politic în fața congresului.

Conform propunerii de statut, candidatura la funcția de președinte al partidului se va depune la comisia de organizare a congresului, printr-o cerere scrisă dacă respectivul candidat are o vechime în partid de cel puțin 5 ani, nu are antecedente penale și are cotizația și contribuțiile achitate la zi. Adică o procedură mult mai simplă decât în trecut, când era nevoie de un grup de promovare de minim 35 de persoane, iar proiectul de moțiune trebuia susținut de organizații județene.

Disciplina financiară. În alegerile interne nu pot vota membrii sau organizațiile care nu au achitat până în luna anterioară convocării cotizațiile sau contribuțiile prevăzute de statut.

Rolul Congresului: Noul statut dă puteri mai mari congresului PNL, unde vor fi aleși prin vot direct și secret președintele partidului, cei patru prim-vicepreședinți și președintele Curții de Arbitraj.

Garant al UE: În stat se introduce sintagma conform căreia PNL este ”garant” al statutului de membru al României în Uniunea Europeană. În vechiul statut, PNL avea ca scop ”consolidarea” apartenenței la UE.

Câștigătorul ia tot: Pierzătorii în alegeri, maziliți automat prin statut. Astfel, vor fi demiși imediat șefii organizatiilor judetene clasate la ultimele alegeri între ultimele 10 organizații.

Cooptare de non-liberali: Una dintre prevederi arată că Consiluiul Național al partidului, la propunerea președintelui PNL, prin derogare de la prevederile statutului, poate coopta în funcții de conducere ale PNL personalități ale vieții politice, sociale, economice, culturale, care nu dețin carnet de membru PNL.

Conducere suplă: Biroul executiv al PNL va fi mult mai mic, format din președinte, cei patru prim-vicepreședinți, secretarul general, doar 19 reprezentanți regionali și 2 personalități publice, cu derogare de vechime, desemnate la propunerea președintelui PNL. Ilie Bolojan, premier și președinte interimar al PNL, e singurul membru care și-a anunțat până acum intenția de a candida la congresul PNL programat în luna iulie.

„Acest statut, de asemenea, introduce o competiție în partid, pentru că pozițiile naționale, cele de prim-vicepreședinte, cele de președinte sunt într-o competiție liberă și dumneavoastră, membrii partidului, în principal primarii noștri, consilierii județeni, viceprimari, aleșii locali veți putea hotărî așa cum veți considera atât în regiunea dumneavoastră, dacă președinții nu se înțeleg și nu există o unanimitate, dar și la nivel central”, a declarat Bolojan

Președintele interimar al PNL a mai anunțat că, în sensul de a susține modernizarea, statutul prevede un număr de aproximativ 10% din locuri, atât în conducerea centrală, cât și în Birourile Județene, care sunt lăsate libere, pentru căutarea unor personalități.

„Sunt oameni care vin cu un capital personal, capital de profesionalism, poate capital politic, care vin și întăresc partidul nostru. Pentru că, fără o deschidere, și acest statut stabilește acest lucru, din nou nu vom putea face nimic”, a punctat liderul PNL.

***