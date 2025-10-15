IKEA va construi la Iași al patrulea magazin din România – A primit autorizația de construire

IKEA România va construi la Iași cel de-al patrulea magazin din România, conform publicației locale APIX.ro. Centrul comercial va fi edificat în complexul Mall Moldova, iar autorizația de construire a fost emisă la începutul lunii octombrie 2025.

Aria desfășurată a magazinului IKEA va trece de 16.000 mp, iar investiția totală se va ridica la 90 de milioane lei.

Terenul a fost vândut cu 80 euro/mp

Beneficiarul actual al autorizației este Ermes Holding, firmă deținută de Prime Kapital, investitorul de la Mall Moldova, conform sursei citate. La mijlocul anului 2023, Ermes a încheiat cu IKEA un antecontract de vânzare-cumpărare pentru o suprafață totală de 5,2 hectare. Una dintre condițiile pentru perfectarea ulterioară a contractului viza obținerea autorizației de construire.

Sursa citată arată că informațiile de la Oficiul de cadastru arată că înțelegerea IKEA – Ermes este încă în vigoare, ceea ce înseamnă că beneficiarul final al autorizației va fi IKEA, iar contractul de vânzare-cumpărare va fi perfectat cel târziu în vara anului 2026 (antecontractul a fost semnat pe 14 iulie 2023).

IKEA are în prezent 3 magazine în România, unul în Timișoara și două în București.

