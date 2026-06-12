IIF: Cheltuielile guvernamentale au majorat datoria globală la un nivel record în 2025, de peste 300% din PIB

Datoria globală a crescut până la un nivel record de 348 de trilioane de dolari la sfârșitul anului 2025, după ce pe parcursului anului trecut au fost adăugate aproape 29 de trilioane de dolari de datorie nouă, marcând cea mai rapidă creștere anuală de la valul pandemic, potrivit Reuters.

Creșterea a fost determinată în principal de guverne, care au contribuit cu peste 10 trilioane de dolari la această majorare, Statele Unite, China și zona euro fiind responsabile pentru aproximativ trei sferturi din salt, potrivit celui mai recent raport Global Debt Monitor al Institutului Internațional de Finanțe (IIF).

Datele indică un ciclu al datoriei globale condus acum mai puțin de gospodării sau companii și mai mult de deficite fiscale persistente în marile economii, în condițiile în care piețele de obligațiuni au absorbit vânzări record de datorii la începutul anului.

308% din PIB în 2025

Cu o creștere economică globală așteptată să rămână stabilă, dar moderată, întrebarea pentru investitori este dacă împrumuturile pot continua să accelereze fără a majora din nou raportul datorie/PIB sau fără a testa cererea pentru titluri de stat.

Ca pondere în producție, datoria globală a scăzut ușor la aproximativ 308% din PIB în 2025, potrivit raportului, în principal datorită economiilor avansate. Rapoartele datorie/PIB în piețele emergente au continuat să crească, atingând un record de peste 235% din PIB.

„O combinație puternică de expansiune fiscală, politică monetară acomodantă și simplificare reglementară «mai ușoară» ar putea genera o acumulare suplimentară de datorie – în timp ce amplifică îngrijorările legate de creșterea îndatorării și supraîncălzirea în anumite segmente ale pieței”, a precizat IIF, subliniind deficitele fiscale persistente din marile economii.

Datoria guvernamentală a depășit datoria corporativă

În piețele mature, datoria totală a urcat la aproximativ 231,7 trilioane de dolari, iar în piețele emergente la circa 116,6 trilioane de dolari, ambele niveluri fiind noi recorduri absolute.

Schimbarea compoziției este notabilă: rapoartele datoriei sectorului privat au scăzut de la vârfurile pandemice, în timp ce datoria publică continuă să se extindă. Această înclinație structurală spre îndatorare suverană lasă bilanțurile globale mai expuse la variațiile ratelor dobânzilor și la încrederea investitorilor.

Ianuarie, una dintre cele mai aglomerate din istorie pentru emisiunile de obligațiuni suverane la nivel global

Luna ianuarie a înregistrat unul dintre cele mai aglomerate începuturi de an din istorie pentru emisiunile de obligațiuni suverane la nivel global, guvernele grăbindu-se să pre-finanțeze nevoile bugetare, în timp ce cererea investitorilor a rămas solidă.

Companiile împrumutate au fost, de asemenea, active. Emisiunile investment-grade din SUA sunt pe drumul spre un alt an puternic după un ianuarie rapid, ajutate de emitenți mari din tehnologie și industrie.

„Condițiile financiare mai relaxate ar trebui să susțină eforturile de mobilizare a capitalului necesar pentru prioritățile naționale, inclusiv finanțarea apărării”, se arată în raportul IIF. „Un nou val puternic de supercicluri de cheltuieli de capital globale este pe cale să consolideze acest impuls, cu investiții masive în centre de date alimentate de inteligență artificială, securitate energetică și tranziție, precum și infrastructură rezilientă, emergând ca un motor major de creștere pentru piețele globale de datorie.”

IIF a remarcat că condițiile de finanțare mai ușoare și apetitul puternic pentru risc au susținut, de asemenea, emisiunile de obligațiuni high-yield, împrumuturi cu levier și piețele de IPO.

Acest context ar putea menține creșterea datoriei globale în 2026 dacă deficitele fiscale rămân mari și companiile continuă să finanțeze cheltuielile de capital prin piețele de obligațiuni, a precizat instituția.

Marjă limitată de creștere

FMI, în actualizarea din ianuarie 2026 a Outlook-ului Economic Mondial, a proiectat o creștere globală de aproximativ 3,3% în 2026, cu economiile avansate în expansiune de circa 1,8%, iar piețele emergente puțin peste 4%.

Aceste ritmuri sunt stabile în comparație cu standardele recente, dar nu suficient de puternice pentru a dilua rapid stocurile de datorie în creștere. Dacă împrumuturile continuă în ritmul din 2025, rapoartele datorie/PIB ar putea începe din nou să crească, în special în piețele emergente, unde îndatorarea este deja la niveluri record.

IIF a estimat că piețele emergente se confruntă cu peste 9 trilioane de dolari în răscumpărări de datorie în 2026, o povară record de refinanțare, în timp ce piețele mature au de înfruntat peste 20 de trilioane de dolari în obligațiuni și împrumuturi care ajung la scadență.

Deocamdată, cererea solidă a ajutat la menținerea unei finanțări ordonate, a precizat IIF. Însă combinația dintre împrumuturi publice ridicate, nevoi masive de refinanțare și emisiuni record la început de an înseamnă că nivelurile datoriei globale vor rămâne probabil aproape de maximele istorice, politicile fiscale devenind tot mai decisive în direcția bilanțului mondial.

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