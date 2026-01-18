Ifo: Acordul Mercosur compensează doar parțial pierderile cauzate de politica tarifară a SUA / Economia germană ar fi pe plus doar dacă s-ar parafa și celelalte acorduri comerciale negociate de UE

Acordul Mercosur poate compensa parțial pierderile cauzate de politica tarifară a SUA, însă doar finalizarea celorlalte acorduri negociate în prezent de UE (India, Australia, Indonezia, Malaezia, Thailanda și Emiratele Arabe Unite) ar putea avea efecte pozitive asupra economiei europene.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, aflat în vizită de lucru în India, a anunțat posibilitatea ca UE și India să semneze acordul de liber-schimb aflat în negociere până la sfârșitul lunii ianuarie, scrie Reuters.

Potrivit calculelor Institutului ifo, PIB-ul Germaniei ar putea înregistra o creștere de 0,4% din încheierea acestor acorduri de liber schimb. Mai mult, în absența acestor acorduri comerciale, tarifele SUA ar reduce PIB-ul german cu 0,13% și exporturile cu 1,3% pe termen mediu.

„Semnarea acordului comercial dintre UE și statele Mercosur reprezintă un prim pas important. Totuși, sunt necesare acorduri comerciale suplimentare cu alți parteneri comerciali pentru a compensa consecințele negative ale politicii tarifare a SUA”, declară Lisandra Flach, director al Centrului ifo pentru Economie Internațională. „UE ar trebui să se concentreze pe obținerea unor rezultate rapide și în negocierile comerciale libere aflate în desfășurare. De exemplu, acordul comercial cu Indonezia a fost deja negociat și se află pe masă.”

Un studiu realizat de Institutul ifo la comanda Inițiativei Noi Piețe Sociale Libere arată că noi acorduri comerciale libere cu șapte parteneri comerciali importanți nu doar ar compensa, ci chiar ar depăși efectele negative ale politicii tarifare a SUA.

Exporturile germane ar crește cu până la 4,1% în urma acestui pas, în ciuda tarifelor americane. Produsul intern brut german ar crește cu până la 0,5%.

Efecte pozitive asupra creării de valoare ar putea fi obținute în special în industriile orientate către export, precum construcția de mașini (2,7%), industria chimică (3,1%) și industria auto (3,2%).

Pe lângă acordul comercial al UE cu statele Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay), studiul se bazează și pe acorduri cu India, Australia, Indonezia (semnat în toamna anului trecut), Malaezia, Thailanda și Emiratele Arabe Unite.

