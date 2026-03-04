Ieșiri de capitaluri din România, în contextul războiului din Orientul Mijlociu – Dobânda pe 10 ani a crescut la 6,75%, de la 6,2% vineri – Investitorii vând obligațiuni, avem presiune și pe curs

Obligațiunile de stat ale României se confruntă cu ieșiri puternice de capituri, dobânzile suverane pe termen lung (10 ani) urcând în debutul ședinței de miercuri cu 0,29 puncte de bază (0,29%) pe măsură ce volatilitatea de pe piețele financiare internaționale s-a intensificat.



Creșterea este una rapidă ce denotă presiune puternică la vânzare. Vineri, înainte de debutul campaniei militare americano-israeliene asupra Iranului, dobânda suverană pe 10 ani a României a atins 6,28%, cel mai mic nivel din ultimii doi ani (vezi grafic mai jos). Dobânzile au crescut pe toate maturitățile în lei, nu doar cele pe termen lung.

Presiune și pe cursul euro/leu. Românii se refugiază în euro

Obligațiunile țărilor din piețele emergente s-au confruntat la nivel global cu ieșiri de capitaluri în ultimele zile. De notat că inclusiv JP Morgan a recomandat investitorilor săi să reducă expunerea pe obligațiuni în lei și în general plasamentele făcute în țările emergente, după atacul SUA asupra Iranului, avertizând că situația poate aduce oscilații mai puternice pe burse și pe piețele valutare.

Presiuni s-au resimțit marți și pe piața valutară locală, cu leul trecând pentru scurt timp peste pragul de 5,1 lei pentru un euro, pe piața secundară. Este posibil ca BNR să fi intervenit în piață pentru a calma din volatilitatea cursului euro/leu. În perioade de tensiuni, investitorii și populația caută active de refugiu, iar în cazul populației române refugiul tradițional este euro.

Posibil șoc masiv de ofertă la orizont, similar dar redus ca impact cu cel din pandemie. Potențial inflaționist

Potrivit analiștilor, problema principală este incertitudinea. Investitorii erau deja puternic investiți pe piețele emergente, inclusiv pe titluri de stat în lei care au tot avut scăderi mari și relativ rapide ale randamentelor în ultimee luni. Mulți investitori au cumpărat obligațiuni în contextul în care se așteptau viitoare scăderi de dobândă și o scădere a inflației.

Într-un astfel de context, orice escaladare militară poate duce rapid la retrageri de capital și scăderi ale cursului valutar, au punctat analiștii.

„Este posibil să reducem și mai mult expunerea sau, dimpotrivă, să o creștem din nou într-un interval mai scurt decât de obicei, având în vedere imprevizibilitatea conflictelor armate”, au transmis strategii.

