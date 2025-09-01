Paul Stănescu: Ieșirea PSD de la guvernare „este doar o chestiune de timp”

Ieșirea PSD de la guvernare „este doar o chestiune de timp”, a declarat secretarul general al partidului, Paul Stănescu, într-o ședință a conducerii social-democraților, conform unor surse Digi24.ro.

Liderul PSD din Olt, unul dintre cei mai puternici social-democrați, le-a spus colegilor săi că, în momentul în care să umple paharul, ar trebui să se ia o decizie radicală.

Afirmațiile sale au fost făcute în contextul divergențelor pe tema reformei din administrația publică locale, subiect cu miză mare pentru PSD.

„Este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare. Atunci când se va umple paharul, va trebui să luăm o decizie radicală”, a spus Paul Stănescu, secretarul general al PSD, la ședința pe care social-democrații au avut-o luni, la Senat.

Aceste discuții au loc pe fondul lupte interne din PSD, partid ce încă nu a fixat data viitorului congres, la care va fi aleasă noua conducere a partidului.

Reamintim că adoptarea celui de-al doilea pachet cu măsuri de austeritate a fost amânată aproape o lună, din cauza reducerii fondurilor pentru investițiile unităților administrativ-locale (UAT-uri) și a propunerilor de reformare a administrației locale, din cauza cărora liderii social – democrați nici nu au participat la ședințele coaliției de guvernare, timp de aproximativ o lună.

Din aceeași cauză, reforma administrației locale a fost separată de pachetul 2 de măsuri și amânată pentru cel puțin două săptămâni.

****