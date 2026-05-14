Andrii Iermak, fost șef de cabinet al președintelui Zelenski, arestat preventiv

Înalta Curte Anticorupţie ucraineană a cerut joi plasarea în detenţie provizorie a fostului șef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, suspectat de faptul că a participat la o vastă reţea de deturnare de fonduri.

Pentru a evita arestul instanța a stabilit o cauţiune în valoare de 140 de milioane de grivne (aproximativ 2,7 milioane de euro).

„Nu am asemenea bani, iar avocatul meu va încerca acum să colaboreze cu prieteni și cunoscuți pentru a strânge suma necesară pentru cauțiune”, le-a declarat Andrii Iermak jurnaliștilor după decizia instanței, citat de DW. „Echipa mea juridică va depune apel. Vom folosi toate căile legale pentru a căuta dreptatea și adevărul”, a adăugat el.

Fost șef al cancelariei prezidențiale și principal negociator al Ucrainei în discuțiile cu Statele Unite ale Americii, Iermak și-a dat demisia în noiembrie 2025, pe fondul anchetei de corupție.

Procurorii îl acuză că ar fi implicat într-o schemă de spălare de bani în valoare de 460 de milioane de grivne, legată de un proiect imobiliar din apropierea Kievului. Dosarul este instrumentat de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și de Parchetul Specializat Anticorupție.

Ancheta face parte dintr-o investigație mai amplă desfășurată de instituțiile anticorupție ucrainene, care vizează oficiali și apropiați ai lui Zelenski într-o presupusă schemă de comisioane ilegale estimată la 100 de milioane de dolari.

Oficialii ar fi făcut presiuni asupra contractorilor să plătească până la 15% comisioane pentru a obține contracte de construcții cu Energoatom, operatorul nuclear de stat al Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski nu este vizat de anchetă.

Locuința lui Andrii Iermak a fost percheziționată în noiembrie 2025, iar el a demisionat la scurt timp după descinderile anchetatorilor.

Andrii Iermak este considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski, relația dintre cei doi datând încă din perioada în care actualul președinte ucrainean era actor și realizator de televiziune. El a avut un rol important în campania electorală a lui Volodimir Zelenski din 2019 și ulterior a coordonat echipa Kievului în negocierile de pace susținute de Statele Unite, contribuind la elaborarea unor posibile scenarii pentru încetarea războiului cu Rusia.

