Ieftinire semnficativă a carburanților: motorina standard coboară la 9,28 lei la Petrom, benzina la 8,37 lei. Factorii: corecția Brent de -20% și măsurile Guvernului

Prețurile carburanților din România s-au ieftinit puternic în ultima săptămână, cele mai recente reduceri fiind aplicate joi în benzinăriile Petrom, OMV și MOL, după ieftiniri și la celelalte lanțuri în ziua precedentă.

Astfel, prețurile carburanților din România continuă să se situeze sub media UE, arată datele Weekly Oil Bulletin aferente datei de 16 aprilie compilate de Comisia Europeană și consultate de CursDeGuvernare.ro .

Prețurile de la marile rețele

Joi dimineață, prețul la Petrom era cu 30 de bani/litru la motorină mai mic ca în ziua de miercuri, de la 9,58 lei la 9,28 lei în cazul combustibilului standard. O ieftinire similară s-a aplicat și motorinei premium, singurul carburant cu preț de peste 10 lei în prezent pe piața carburanților.

În același timp, benzina standard a înregistrat o ieftinire de 35 de bani/litru la Petrom, de la 8,72 lei la 8,37 lei/litru.

La polul opus se află Rompetrol și Lukoil. În stațiile Rompetrol din Capitală, litrul de motorină standard se vindea joi, 16 aprilie, cu 9,64 lei/litru, în timp ce benzina standard costa 8,82 lei/litru. Comparativ, marți, 14 aprilie, motorina standard la Rompetrol costa aproape 10,02 lei/litru – deci s-a aplicat o ieftinire de 38 de bani în ultimele 2 zile.

La Lukoil, media prețului la litrul de motorină e de 9,63 lei, după o ieftinire de 35 bani față de 09 aprilie. De notat că diferențele de preț încă sunt mari, dar sunt așteptate să se reducă – în mod normal diferențele sunt dictate de costurile logistice, calitatea aditivilor și politica comercială a fiecărui brand. La benzină, litrul la Lukoil era 8,89 lei/litru, față de 9,19 lei/litru în 9 aprilie.

Și în benzinăriile MOL și OMV s-a aplicat o reducere de 30 de bani de miercuri pe joi, litrul de motorină ajungând la MOL la 9,37 lei, de la 9,67 lei, în timp ce în benzinăriile OMV motorina standard costa tot 9,37 lei. Benzina standard costa joi 8,48 lei la OMV, de la 8,83 lei miercuri, respectiv 8,82 lei la MOL, joi, de la 9,10 lei miercuri.

Prețul țițeiului a corectat puternic în ultima săptămână – încă există risc de escaladare în Orientul Mijlociu

De notat că prețul țițeiului Brent este într-o perioadă de calmare (totuși cu riscuri de escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu), ceea ce ar putea aduce noi scăderi la rețelele de benzinării în următoarele zile.

Presiune pe prețurile carburanților a avut primul pachet de măsuri al Guvernului, care prin reducerea adaosului comercial aplicat de benzinari a condus la o reducere, miercuri, a prețulului motorinei cu undeva la 40 de bani/litru în stațiile Petrom. La scădere a contribuit și o corecție de -20% țițeiului Brent, relevant pentru piața europeană, față de maximul crizei actuale (vezi grafic mai sus) .

O a doua ieftinire majoră la prețul motorinei, de 36 de bani, a venit după reducerea accizei de către Guvern.

România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină, unde prețul scade mai greu

De notat de asemenea că o scumpire de 32-33 de bani a avut loc la 1 ianuarie ca urmare a creșterii accizei după actualizarea cu inflația, iar estimările Băncii Naționale a României (BNR) arată că o creștere permanentă cu 10% a prețului petrolului va avea un impact anual asupra inflației de circa +0,3 puncte procentuale.

De la debutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, prețul petrolului Brent s-a apreciat cu mai bine de 50%, încheind săptămâna de tranzacționare la nivelul de 109 dolari/baril (+90% în 2026).

Un lucru pozitiv este că România are o dependență netă de importuri energetice de petrol mai redusă decât alte economii europene, de circa 1,5% din PIB – ca medie anuală în perioada 2022-2024, cu tendință de reducere la 1% din PIB în 2025.

