cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

16 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Curtea Supremă și AUR atacă la CCR Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II

Rss
De Vladimir Ionescu

16 octombrie, 2025

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis joi sesizarea CCR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, întrucât sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor, iar limitarea valorii pensiei lunare ”reprezintă o ingerinţă nejustificată” asupra acestui drept. 

Reamintim că și formațiunea de extremă dreapta AUR a anunţat atacarea la CCR a acestei reglementări.

Susținerile ICCJ:

  • Limitarea valorii pensiei lunare aferente pensiei de tip retragere programată la valoarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari stabilită pentru sistemul public de pensii, respectiv determinarea valorii pensiei lunare aferente pensiei viagere exclusiv de către furnizor, măsuri care se aplică atât cu privire la pensiile administrate privat (Pilonul II), dar şi în ceea ce priveşte pensiile facultative (Pilonul III), ”reprezintă o ingerinţă nejustificată asupra dreptului de proprietate şi libertăţii contractuale care produce un dezechilibru grav al intereselor în concurs, aspect de natură să contravină prevederilor constituţionale”. 

  • ”În lipsa unui scop clar definit şi a unei compensaţii adecvate, ingerinţa devine o privare de proprietate nejustificată, echivalând cu o expropriere indirectă”. 

  • ”Totodată, soluţia legislativă potrivit căreia fondurile de pensii private nu vor mai efectua plata pensiilor, urmând a se înfiinţa entităţi distincte, respectiv fonduri de plată a pensiilor private, cărora li se vor transfera fondurile acumulate şi care urmează a efectua plăţile către membrii fondului de pensie este una disproporţionată, care implică multiplicarea riscurilor determinate de posibila insolvenţă fie a fondului de pensii private, fie a fondului de plată a pensiilor private, precum şi a costurilor, având în vedere că fiecare dintre aceste entităţi va percepe propriile comisioane, în scopul acoperirii cheltuielilor şi realizării de profit”.

  • Participanţii la fondurile de pensii şi-au constituit economiile şi şi-au planificat viitorul financiar în baza cadrului legal existent, care garanta proprietatea individuală şi caracterul privat al activelor personale. ”Modificarea intempestivă a acestor garanţii, fără o perioadă de tranziţie rezonabilă şi fără consultarea publică efectivă, subminează încrederea legitimă a cetăţenilor în stabilitatea juridică a sistemului de pensii private. Or, Legea adoptată, prin caracterul imprevizibil al soluţiilor normative şi retroactiv în efecte, contravine principiului securităţii juridice şi afectează încrederea legitimă a cetăţenilor în ordinea juridică”.

AUR acuză că, prin acest proiect, „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”

Partidul AUR a anunţat că va depune joi o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private, care a fost adoptată miercuri de Camera Deputaţilor.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă inițiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români”, a transmis AUR, într-un comunicat de presă.


„În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevărații beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor care vor încasa comisioane de 0,21%-0,27%, câștigând cât mai mulți bani dacă aceștia rămân cât mai mult timp în conturi”.

AUR mai consideră că „ceea ce vedem este o încălcare vădită atât a încrederii românilor, cât și o preluare ilegitimă a controlului asupra sumelor de bani și o pedepsire a celor care au muncit cinstit și au pus bani deoparte”.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri. 

(Citește și: Legea pensiilor private a fost adoptată: Principalele prevederi)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Legea pensiilor private a fost adoptată: Principalele prevederi

APAPR: Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat un câştig net de 10,1 miliarde de euro în primii 17 ani de funcţionare efectivă

Slovacia – Premierul Fico vrea să naționalizeze Pilonul II de pensii. Miza – 12 mld. euro

Modificări la Legea plății pensiilor din Pilonul II: Bolnavii de cancer vor primi 100% din activ printr-o plată unică – Discuții și pentru introducerea altor afecțiuni

ASF explică plata eșalonată la Pilonul II de pensii în timp ce propunerea legislativă e criticată de PSD

Interviu Luca Niculescu / Ce trebuie să facă România pentru a nu rata obiectivul strategic de aderare la OCDE în 2026. Cele mai complexe capitole pe care le mai avem de închis. Cum merge procesul de evaluare și care sunt beneficiile aderării

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți