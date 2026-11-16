ICCJ refuză anularea sancțiunii aplicate lui Cristi Danileț – deși CEDO i-a dat dreptate fostului judecător și a sancționat România

Curtea Supremă a respins luni cererea lui Cristi Danileț (foto) de anulare, pe calea revizuirii, a deciziei din 2019 prin care fostul judecător a fost sancționat de CSM pentru delict de opinie. Decizia ICCJ vine deși România a fost condamnată în acest caz la CEDO.

Cazul

În anul 2019, judecătorul Cristi Danileț a fost sancționat de CSM – condus la vremea respectivă de Lia Savonea, care acum este președinta Curții Supreme – pentru postarea a două mesaje pe Facebook.

Sancțiunea de reducere cu 5% a salariului pe două luni, a fost menținută definitv de instanța supremă, după care magistratul a atacat-o la CEDO.

Curtea de la Strasbourg a stabilit că autoritățile române au încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare și care include dreptul la opinie și la primirea/comunicarea de informații și idei, fără amestecul autorităților publice.

Cristi Danileț, pensionat între timp, a solicitat ulterior instanței supreme să anuleze, pe calea revizuirii, decizia de sancționare, aducând ca argument soluția aplicată de CEDO.

Unul dintre motivele pentru care ICCJ a respins luni cererea de revizuire: „Nu este îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă”

Un complet de cinci judecători de la Instanța supremă a respins luni cererea de revizuire, susținând că „nu este îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă”, conform unui comunicat transmis de Curtea Suprem[.

ICCJ, condusă de Lia Savonea, spune că decizia de respingere a cererii de revizuire nu pune în discuție constatarea Curții Europene, ci privește exclusiv îndeplinirea condițiilor excepționale prevăzute de lege pentru revizuire, necesare pentru desființarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Justificările ICCJ:

„Înalta Curte subliniază că hotărârea Curții Europene este obligatorie pentru statul român și pentru toate autoritățile sale, inclusiv pentru instanțele judecătorești, iar criteriile stabilite de Marea Cameră privind libertatea de exprimare a judecătorilor constituie un reper pe care instanțele române îl aplică necondiționat. Motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 10 din Codul de procedură civilă reprezintă remediul cu caracter excepțional la care se poate recurge atunci când partea continuă să sufere consecințe grave ca urmare a încălcării drepturilor sau libertăților fundamentale cauzate de o hotărâre judecătorească și constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În aplicarea acestor dispoziții naționale, interpretate în lumina Recomandării nr. R (2000) 2 a Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei, Completul de 5 judecători în materie civilă a reținut că nu este îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă. Această cerință nu privește importanța încălcării constatate de Curtea Europeană, care rămâne deplină, ci efectele concrete pe care hotărârea internă le mai produce în prezent asupra situației revizuentului”.

Sancțiunea aplicată lui Danileț (o reducere de 5% a indemnizației pe o durată de două luni), „raportat la situația patrimonială a revizuentului, a avut efecte reduse, epuizate integral la scurt timp după pronunțare, ulterior sancțiunea fiind radiată de drept”.

„De asemenea, s-a reținut că hotărârea a cărei revizuire s-a solicitat nu a avut nicio influență asupra soluțiilor pronunțate prin alte hotărâri judecătorești privitoare la răspunderea disciplinară a revizuentului. În fine, efectele hotărârii Curții Europene asupra libertății de exprimare a tuturor judecătorilor se realizează prin aplicarea de către autoritățile administrative și judiciare a standardelor stabilite de Marea Cameră, astfel încât hotărârea a cărei revizuire s-a solicitat nu mai poate produce nicio consecință”.

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