Încă 1 mld. euro adăugat la deficit: Curtea Supremă obligă Guvernul să le plătească magistraților drepturile salariale câștigate în Justiție – decizie definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formulat de Guvern şi de Ministerul Finanţelor privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților și a menținut decizia din 5 mai a CAB prin care Guvernul a fost obligat să le plătească, inclusiv prin rectificare bugetară.

Decizia este definitivă și executorie.

Curtea Supremă a transmis după pronunțare un comunicat în care menționează că executivul „nu poate să refuze asigurarea resurselor necesare executării” deciziei acesteia și că această conduită nelegală „a continuat de o manieră ostentativă sub actualul Guvern”.

De asemenea, „Înalta Curte subliniază că respectarea Constituției, a legii și a hotărârilor judecătorești definitive nu este condiționată de voința politică a Guvernului, de prioritățile conjuncturale ale puterii executive sau de opțiunile sale privind distribuirea resurselor publice”.

Comunicatul ICCJ:

Guvernul este vinovat de „tergiversări nejustificate”, acuză ICCJ

„Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă un principiu fundamental al statului de drept: obligațiile stabilite prin lege și consacrate prin hotărâri judecătorești definitive trebuie executate de autoritățile publice, fără derogări arbitrare, fără tergiversări nejustificate și fără subordonarea respectării legii unor considerente de oportunitate politică sau bugetară. Astăzi, 15 octombrie 2026, Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție a soluționat definitiv litigiul dintre ordonatorul principal de credite responsabil de bugetul instanțelor judecătorești, pe de o parte, și Guvernul României, respectiv Ministerul Finanțelor, pe de altă parte, având ca obiect îndeplinirea obligațiilor legale privind asigurarea resurselor bugetare necesare achitării unor drepturi salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive. Prin decizia pronunțată, Instanța supremă a menținut hotărârea Curții de Apel București, confirmând caracterul nelegal al conduitei autorităților executive constând în neasigurarea fondurilor necesare executării unor obligații de plată certe, stabilite prin titluri executorii și recunoscute inclusiv prin actele normative adoptate de Guvern pentru eșalonarea acestora. Statul nu poate recunoaște existența unei datorii prin propriile acte normative și, în același timp, să refuze asigurarea resurselor necesare executării acesteia. O asemenea conduită contravine exigențelor legalității, securității raporturilor juridice și autorității hotărârilor judecătorești definitive”, se arată în comunicatul ICCJ.

„Puterea executivă dispune de atribuții în materia elaborării și executării bugetului, însă exercitarea acestora trebuie să se realizeze în limitele Constituției”

„Deși necesarul de fonduri a fost fundamentat și solicitat de ordonatorul principal de credite, obligațiile care reveneau autorităților executive în temeiul legislației finanțelor publice și al actelor normative de eșalonare nu au fost îndeplinite. Această conduită a continuat de o manieră ostentativă sub actualul Guvern. Înalta Curte subliniază că respectarea Constituției, a legii și a hotărârilor judecătorești definitive nu este condiționată de voința politică a Guvernului, de prioritățile conjuncturale ale puterii executive sau de opțiunile sale privind distribuirea resurselor publice. Puterea executivă dispune de atribuții în materia elaborării și executării bugetului, însă exercitarea acestora trebuie să se realizeze în limitele Constituției și ale legii. Marja de apreciere bugetară nu poate fi transformată într-un instrument de neexecutare a obligațiilor legal stabilite. Decizia pronunțată astăzi reafirmă un principiu esențial al jurisprudenței naționale și europene: autoritatea unei hotărâri judecătorești definitive nu poate fi relativizată în funcție de identitatea creditorului, de natura dreptului recunoscut sau de disponibilitatea autorității debitoare de a executa obligația stabilită. Executarea hotărârilor judecătorești nu reprezintă o concesie făcută de Guvern și nici un beneficiu acordat discreționar unor categorii profesionale. Ea constituie o obligație juridică inerentă statului de drept și o garanție efectivă a drepturilor recunoscute cetățenilor”, mai precizează Curtea Supremă.

400.000 de persoane au solicitat recunoașterea unor drepturi salariale în instanță, în ultimele decenii

ICCJ oferă și o statistică, în care cadrele didactice conduc topul, cu peste 171.000 de dosare deschise după ce guvernele României nu au respectat Legea nr. 221/2008 privind creșterile salariale din învățământ, care nu a fost respectată pentru că debutase criza financiară internațională.

Sumele câștigate în instanță au fost reeșalonate, reeșalonare ce s-a suprapus și cu diminuarea a salariilor cu 25%

„În acest context, Înalta Curte consideră necesară clarificarea dimensiunii reale a litigiilor privind drepturile salariale din sectorul public. Datele statistice relevă că peste 400.000 de persoane din toate familiile ocupaționale au solicitat în instanță recunoașterea unor drepturi salariale. Aceste cifre demonstrează fără echivoc că litigiile privind drepturile salariale nu constituie o problemă exclusivă a sistemului judiciar, ci reflectă o disfuncționalitate sistemică a cadrului normativ și a conduitei autorităților publice în raport cu propriile obligații legale. Reducerea acestei realități la o dispută privind drepturile salariale ale magistraților însemnă ignorarea dimensiunii reale a fenomenului și a consecințelor sale asupra unui număr considerabil de cetățeni care lucrează în serviciul public. Nu privilegiile sunt în discuție, ci executarea unor drepturi recunoscute prin lege și confirmate de instanțele judecătorești. Instanţa Supremă, în calitate de ordonator principal de credite al instanțelor judecătorești a solicitat alocarea fondurilor necesare stingerii obligațiilor restante față de personalul instanțelor, în exercitarea atribuțiilor sale legale și în vederea asigurării executării titlurilor executorii existente. Decizia pronunțată astăzi este definitivă și executorie, iar obligațiile stabilite prin aceasta trebuie îndeplinite de autoritățile competente, în condițiile legii. Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă că autoritatea puterii judecătorești, efectivitatea drepturilor recunoscute de instanțe și respectarea principiului separației puterilor în stat nu pot fi subordonate unor decizii administrative discreționare. Respectarea drepturilor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive nu poate fi înlocuită prin retorică publică, iar disciplina bugetară nu poate fi invocată pentru a justifica neexecutarea legii”, încheie Instanța Supremă.

Cum explică ICCJ suma imensă: „Cuantumul datoriilor este generat de conduita nelegală și irațională economic a Guvernului”

„Datoriile salariale către magistrați au fost eșalonate prin așa numitele ordonanțe trenuleț pe 5 ani, cu tranșe de plată crescătoare spre finalul perioadei.”

„O proporție considerabilă este generată de majorări și penalități stabilite prin lege, între care dobânzile penalizatoare, făcând ca fiecare an de amânare să adauge peste 21% pe an la datoria inițială, grevând și mai mult bugetul public.”

„Conduita irațională economic a Guvernului a condus la majorări anuale ale obligațiilor de plată cu peste 21% față de 7,4 % dobânda medie a datoriei publice.”

„Trebuie menționat că din sumele vehiculate, diferențele salariale (fără penalități și accesoriile generate de conduita guvernului) adică din drepturile neplătite la timp, 41,5% se întorc la bugetul de stat sub forma contribuțiilor obligatorii și a impozitului pe salarii.”

Cronologia acestei controverse cu miză de 1 mld. euro

La sfârşitul lunii martie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anunţat că a formulat plângere prealabilă la adresa Guvernului şi a Ministerului Finanţelor pentru refuzul de a asigura fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptăţite.

ÎCCJ preciza că, în caz de nesoluţionare favorabilă a plângerii prealabile, ar putea sesiza instanţa de contencios administrativ.

ÎCCJ a sesizat Curtea de Apel Bucureşti solicitând obligarea Guvernului să achite 4,8 miliarde de lei, sume reprezentând restanţe salariale câştigate prin procese sau penalităţi la aceste restanţe. Magistraţii CAB au admis cererea ÎCCJ în 5 mai, însă Guvernul şi Ministerul Finanţelor au făcut recurs la instanţa supremă, care a amânat de mai multe ori decizia, următorul termen stabilit fiind 8 octombrie 2026.

Mecanismul prin care magistrații și-au majorat veniturile prin decizii judecătorești

Aceste restanțe salariale sunt drepturi obținute de magistrați, în instanțe. Totul a pornit de la valoarea de referință sectorială (VRS), un indicator folosit în calculul salariului angajaților din justiție. Salariile unor magistrați au fost calculate în baza unui VRS de 605 lei, iar în cazul altora, de 484 de lei. Pentru că unii magistrați primeau salarii mai mari, iar alții mai mici, cei cu salarii mai mici au dat în judecată statul pentru a se aplica același nivel al indicatorului VRS tuturor.

S-a ales cel mai ridicat nivel și astfel, conform ICCJ, în câțiva ani au fost aproximativ 20.000 de procese câștigate în care s-au cerut veniturile majorate la valoarea maximă a VRS, la intervale regulate.

În 2023, Înalta Curte și Parchetul General au decis ca salariile judecătorilor și procurorilor să crească retroactiv, pentru ultimii cinci ani (perioada 2018 – 2023).

Categoriile de salariați din justiție care au inițiat procese pentru drepturi salariale: judecători, procurori, magistrați, asistenți ai magistraților, grefieri, personal auxiliar din instanțe și parchete, consilieri de probațiune și chiar angajați IT din instanțe și parchete.

Guvernul a decis plata eșalonată, dar tranșa corespunzătoare pentru 2026, în valoare de peste un miliard de lei, a fost anulată după aprobarea bugetului, pentru a plăti costurile pachetului social impus de PSD în coaliție, înainte de a vota moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan și a se retrage din executiv.

****