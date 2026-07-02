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Salariile obținute în Justiție de magistrați / Curtea Supremă neagă dreptul Guvernului Bolojan de a sesiza CCR: „Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuţiilor constituţionale”

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De Vladimir Ionescu

2 iulie, 2026

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) consideră, într-un comunicat transmis joi, că este ”fără precedent” ca, înainte de soluţionarea unui litigiu, una dintre părţile din proces să califice conduita instanţei drept neconstituţională, cu atât mai mult cu cât Guvernul Bolojan este un „Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuţiilor constituţionale”.

Declaraţia vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat sesizarea Curţii Constituţionale în urma unui conflict juridic de natură constituţională cu ÎCCJ în legătură cu plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptăţite.

Precizările Curții Supreme

  • ”Înalta Curte nu va intra într-o polemică publică asupra unor chestiuni de drept care fac obiectul unui proces pendinte. Aceste aspecte vor fi analizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege, cu respectarea deplină a competenţelor constituţionale ale fiecărei autorităţi publice”.

  • ”Este, însă, fără precedent ca, înainte de soluţionarea definitivă a unui litigiu, una dintre părţile din proces să califice public conduita instanţei drept neconstituţională şi să formuleze acuzaţii privind depăşirea competenţelor acesteia. Cu atât mai mult cu cât asemenea afirmaţii provin din partea unui Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuţiilor constituţionale, exclusiv pentru administrarea treburilor publice până la învestirea unuia cu puteri depline. Competenţele acestuia nu pot fi extrapolate la iniţierea unor demersuri constituţionale sau procedurale care exced administrării curente, nici măcar sub argumentul unei pretinse conexităţi cu aceasta, potrivit art. 110 alin. (4) din Constituţie”.

  • ”O asemenea conduită afectează independenţa justiţiei şi încrederea cetăţenilor că litigiile sunt soluţionate exclusiv în faţa instanţelor, pe baza legii şi a argumentelor juridice, iar nu prin calificări publice anticipate sau prin presiuni exercitate în spaţiul public. Într-un stat de drept, argumentele juridice se susţin în faţa instanţei de judecată. Independenţa justiţiei presupune ca procesele să fie soluţionate în sala de judecată, prin hotărâri motivate, şi nu influenţate de declaraţii publice ale uneia dintre părţile aflate în litigiu.

(Citește și: Guvernul sesizează CCR în cazul restanțelor salariale pentru magistrați. Premierul: ”Ingerință directă în autoritatea executivă a statului – Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, poate fi un precedent pentru orice ordonator de credite”)

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