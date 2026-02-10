O nouă mutare ce ar putea întârzia decizia CCR privind pensiile magistraților: ICCJ cere sesizarea CJUE, care să verifice dacă proiectul ar încălca legislația Uniunii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie consideră că legea privind pensiile magistraţilor este susceptibilă a încălca dreptul UE și cere sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

”Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a înaintat Curţii Constituţionale a României o solicitare de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe art. 267 TFUE. Prin această cerere se solicită verificarea compatibilităţii măsurilor naţionale analizate cu exigenţele stabilite de dreptul Uniunii Europene şi de jurisprudenţa Curţii de Justiţie. În cadrul demersului formulat, este exprimată opinia potrivit căreia dispoziţiile analizate sunt susceptibile de a nu respecta principiile proporţionalităţii, egalităţii, securităţii juridice şi protecţiei încrederii legitime, principii fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii Europene, relevante pentru evaluarea legalităţii oricărei reforme care priveşte statutul şi garanţiile de independenţă ale magistraţilor”, a transmis, marţi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, într-un comunicat de presă.

Argumentele Curții Supreme

Măsurile din legea privind pensiile magistraţilor ridică probleme din perspectiva dreptului Uniunii Europene, întrucât:

(1) pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraţilor în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu;

(2) nu sunt însoţite de o fundamentare riguroasă şi transparentă care să permită efectuarea unui test de proporţionalitate, în lipsa datelor necesare;

(3) pot reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor;

(4) perpetuează o stare de instabilitate legislativă;

(5) instituie un regim tranzitoriu inegal, dificil de justificat obiectiv.

”Demersul se înscrie în preocuparea constantă pentru protejarea independenţei justiţiei, ca principiu fundamental al statului de drept, prin valorificarea tuturor căilor juridice legitime prevăzute de cadrul constituţional naţional şi de dreptul Uniunii Europene. Totodată, utilizarea mecanismului sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene reprezintă un instrument esenţial pentru asigurarea interpretării şi aplicării unitare a dreptului european, precum şi pentru consolidarea cooperării dintre instanţele naţionale şi jurisdicţia Uniunii”, mai arată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în comunicatul de presă.

Temeri că nici ședința de miercuri a CCR, în care ar trebui pronunțată o decizie pe reforma pensiilor magistraților, nu va avea cvorum

Şedinţa de miercuri a CCR în care judecătorii ar urma să se pronunţe asupra constituţionalităţii legii privind pensiile magistraţilor este pusă sub semnul întrebării, în condiţiile în care judecătorul Gheorghe Stan ar fi făcut cerere de concediu paternal începând de luni, relatează News.ro.

Conform legislației, dacă plenul CCR nu se poate întruni în deplinătatea sa, este necesară prezența a două treimi din numărul judecătorilor, pentru cvorum. Deciziile se iau cu majoritate simplă.

Rămâne de văzut dacă vor fi șase judecători constituționali prezenți sau se va amâna, așa cum s-a întâmplat și la ultimele două încercări de pronunțare.

