IATA: Profiturile companiilor aeriene se vor înjumătăți în 2026 din cauza scumpirii carburanților

Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian (IATA) estimează că profiturile nete ale companiilor aeriene la nivel mondial se vor reduce la jumătate în 2026, pe fondul creşterii puternice a preţurilor la combustibilul pentru avioane, generată de conflictul dintre Statele Unite şi Iran, transmite CNBC, preluat de news.ro.

Potrivit raportului anual privind starea industriei transportului aerian global, publicat duminică de IATA, factura totală pentru combustibil a companiilor aeriene va creşte cu aproximativ 100 de miliarde de dolari în acest an.

Directorul general al IATA, Willie Walsh, a declarat că preţul mediu al kerosenului pentru aviaţie va fi cu aproximativ 70% mai mare decât anul trecut, amplificând dificultăţile cu care industria s-a confruntat deja în ultimii ani, de la pandemia de COVID-19 până la războiul din Ucraina.

În aceste condiţii, IATA estimează că profitul net global al companiilor aeriene va scădea de la 45 de miliarde de dolari în 2025 la doar 23 de miliarde de dolari în 2026. Marja netă de profit ar urma să se reducă de la 4,2% la 2%.

Deşi cererea pentru călătorii aeriene rămâne solidă, companiile încearcă să transfere o parte din costurile suplimentare către pasageri prin majorarea tarifelor. Cu toate acestea, ritmul de creştere al industriei este aşteptat să încetinească.

Cele mai afectate vor fi companiile aeriene din regiunea Golfului Persic şi operatorii care nu şi-au refăcut complet bilanţurile după pandemia de COVID-19.

Conflictul din Orientul Mijlociu a împins preţul petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril în luna martie, iar preţul combustibilului pentru avioane a crescut cu 103% într-o singură lună. La începutul lunii iunie, kerosenul era cu peste 62% mai scump decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Companiile aeriene europene au început să îşi protejeze costurile prin contracte de hedging. EasyJet şi-a asigurat deja 72% din necesarul de combustibil pentru sezonul de vară, în timp ce Ryanair şi-a acoperit aproximativ 80% din consumul estimat.

Lufthansa a avertizat încă din luna mai că va suporta costuri suplimentare de aproximativ 1,7 miliarde de euro în acest an din cauza scumpirii combustibilului.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că unele companii aeriene europene ar putea întâmpina dificultăţi financiare serioase dacă preţul petrolului rămâne ridicat pe parcursul verii.

Potrivit unui sondaj realizat de IATA, 86% dintre pasageri se aşteaptă ca preţul biletelor să reflecte evoluţia cotaţiilor petrolului, iar aproape jumătate dintre respondenţi estimează că vor cheltui mai mult pe călătorii în acest an decât în 2025.

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