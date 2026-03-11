Ianuarie 2026 – scădere abruptă a consumului, sub așteptările analiștilor. Prudență mare a consumatorilor, mai ales la mărfuri nealimentare și combustibili

Vânzările cu amănuntul au scăzut cu -3,7% în ianuarie 2026, față de luna decembrie, traducându-se într-un declin în termeni anuali de -6,5% față de ianuarie 2025, ceea ce face ca aceasta să fie cea mai mare scădere din ianuarie față de anul precedent, din 2010 încoace. Se constată, astfel, o creștere semnificativă a prudenței consumatorilor, conform datelor INS publicate miercuri.

Datele sunt mult sub așteptările economiștilor de la BCR Bank, care anticipau pentru vânzările cu amănuntul din ianuarie o reducere cu doar -0,6% lunar și -3,4% față de ianuarie 2025.

Consumul privat va rămâne slab pe termen scurt, deoarece se așteaptă ca creșterea salariilor reale să rămână negativă în prima jumătate a anului 2026.

Scădere a încrederii consumatorilor

Vânzările cu amănuntul din ianuarie 2026 sunt cele mai slabe la nivelul lunii ianuarie din 2010 și semnalează o prudență crescândă în rândul consumatorilor. La toate categoriile principale de produse s-au consemnat scăderi, cele nealimentare având cea mai mare influență, deoarece reprezintă cheltuielile care sunt cel mai ușor amânate.

Această reținere de la cheltuielile considerate neesențiale se va menține pe termen scurt, deoarece economia se confruntă cu un context stagflaționist, adăugând riscuri suplimentare în sens negativ la perspectivele de creștere deja fragile, cu impact asupra creșterii PIB.

Vânzările de alimente au scăzut marginal în ianuarie cu -0,1% lunar și cu -3,0% față de ianuarie 2025, în timp ce cifra de afaceri pentru articolele nealimentare a înregistrat scăderi semnificative, de -5,5% lunar și -7,9% față de anul precedent. Scăderile la vânzările de combustibili auto au fost de -5,2% (l/l) respectiv -4,8% (an/an).

„Indiferent de situație, am putea observa o oarecare îmbunătățire a vânzărilor cu amănuntul în a doua jumătate a anului, deoarece se așteaptă ca inflația să se domolească, ceea ce ar putea aduce un impuls de creștere pentru consumul privat”, scriu analiștii BCR.

„Proiectul de buget presupune, de asemenea, o rată medie a inflației de 6,5%, pe care o considerăm probabil subestimată. Noua noastră previziune se situează la aproximativ 7,6%, cu riscuri de creștere, având în vedere creșterea recentă a prețurilor petrolului”, se arată în nota ING Bank

Încrederea consumatorilor a crescut la -31,5 în februarie față de -34,5 anterior, revenind după ce a atins cel mai scăzut punct după 2010 în ianuarie, depășind minimele pandemiei. Sentimentul privind situația financiară viitoare, situația economică viitoare și viitoarele achiziții majore s-a îmbunătățit în februarie față de ianuarie, în timp ce sentimentul privind situația financiară trecută a scăzut marginal.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul a crescut ușor la -1,1 în februarie, față de -2,0 în ianuarie. Managerii au raportat așteptări viitoare pentru cifra de afaceri mai mari, și cu niveluri de activitate economică și stocuri mai scăzute.

Piața muncii se răcește

Rata șomajului a ajuns la 6,0% în ianuarie 2026, în ușoară scădere față de 6,1% în decembrie. Creșterea salariilor reale a devenit negativă din a doua jumătate a anului 2025, determinată de o inflație mai mare, și s-a situat la -4,5% în decembrie. Așteptările privind ocuparea forței de muncă au rămas neschimbate în februarie față de ianuarie, la 99,2. Managerii din industria prelucrătoare și comerțul cu amănuntul au raportat intenții de angajare mai mici, în timp ce participanții la sondaj din construcții au raportat perspective mai mari de angajare. Așteptările privind angajarea în sectorul serviciilor au rămas neschimbate față de luna trecută. Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au crescut în februarie față de ianuarie.

