Kelemen Hunor, despre eventuala demisie a lui Klaus Iohannis: Ar fi varianta corectă, ne-ar ajuta pe toți

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că demisia lui Klaus Iohannis din funcția de președinte ar fi o variantă corectă, din punct de vedere politic, întrucât cu el la Cotroceni „permanent va fi această tensiune până la alegeri”.

„Eu am spus public de câteva ori. Nu e vorba de a avea sau de a nu avea curaj. Am spus ori de câte ori am fost întrebat, am spus că da, ar fi fost corect, ar fi fost ideal, ar fi fost bine să se retragă după ce președintele Senatului a fost ales. Eu cu Klaus Iohannis nu m-am întâlnit în acest an. Ultima dată la consultări ne-am întâlnit, atunci încă nu era ales Ilie Bolojan în funcția de președinte al Senatului. Dar și în acea perioadă eu public de fiecare dată am spus că asta ar fi varianta bună, corectă și în continuare susțin acest lucru. Dar față în față noi nu ne-am văzut, nu ne-am întâlnit, nu aveam cum să spun, fiindcă nu am avut ocazia. Dar dacă ne-am întâlni să discutăm, asta aș spune în continuare, fără nicio supărare. (…) Din punct de vedere politic, asta ar fi varianta bună, corectă în acest moment, ne-ar ajuta pe toți”, a spus Kelemen Hunor.

În opinia sa, cu Klaus Iohannis la Cotroceni „permanent va fi această tensiune până la alegeri”:

„Oamenii, pe de o parte, înțeleg greu de ce au fost anulate alegerile, fiindcă au fost puține explicații, mai văd fel de fel de reportaje, investigații jurnalistice, dar ei spun: ‘A rămas după alegeri acolo, nu era obligatoriu’, fiindcă Constituția spune foarte clar: dacă funcția se vacantează, vine președintele Senatului. Sigur, se spune că la 90 de zile după vacantare trebuie să se organizeze alegerile. Exact acolo suntem astăzi, mâine, poimâine, suntem în perioada de 90 de zile. Și nu ar fi nicio problemă. Că a zis Curtea Constituțională pe acel alineat 2 din Constituție, din articolul respectiv, că în momentul în care depune jurământul noul președinte, atunci își termină mandatul. Da, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să stai până atunci. Curtea Constituțională a dat o decizie cu acest alineat. Dar asta nu înseamnă că nu există și altă soluție, o soluție politică corectă, constituțională, nu ai fi creat nicio instabilitate, nu ai fi creat nicio problemă pentru România, pentru instituțiile statului, fiindcă președintele Senatului, ocupând interimar această funcție, poate să conducă statul român 90 de zile, exact așa cum conduce președintele României, cu două, trei chestiuni mai puține. Nu intră în război, nu declară război, nu declară stare de necesitate, nu dizolvă Parlamentul, chestii simple, dacă mi-aduc aminte (…), nu am Constituția în fața mea, dar în rest nu ar fi nicio problemă”, a arătat președintele UDMR.

Președintele a anunțat deja că nu demisionează: În Constituție scrie clar că trebuie să stau până predau mandatul preşedintelui nou ales

Klaus Iohannis a declarat că nu demisionează din funcție, răspunzând unei întrebări ce i s-a pus luni, înainte de participarea la reuniunea informală a Consiliului European, dacă va decide să demisioneze:

”Cred că este o temă vehiculată din motive populiste şi electoraliste pentru că, nu-i aşa, funcţionăm după Constituţie şi atunci când am fost ales, peste 6 milioane de români mi-au dat votul ca să fac treaba ca la carte, iar cartea este Constituţia şi în Constituţie scrie foarte clar şi îmi spune că trebuie să stau până predau mandatul preşedintelui nou ales. Cred că am lămurit cu asta toată discuţia”.

El a adăugat că nu despre asta ar trebui să se vorbească acum în România.

”Eu oricum peste puţine luni plec şi ce am făcut este de domeniul trecutului. Mi le asum, şi pe cele bune, şi pe cele rele, dar acum trebuie să ne pregătim pentru noi alegeri, România trebuie să aleagă un preşedinte şi românii trebuie să înţeleagă că asta este tema pe care trebuie să o discutăm. Nu văd, sincer, o utilitate în discuţii prelungite despre dacă trebuia să stau sau nu trebuia să stau. Nu asta este tema. Candidaţii şi cei interesaţi de România să poftească în faţă şi să spună ce vor ei să facă pentru România, cum vor ei să ducă România mai departe şi la ce să se aştepte românii de la ei pentru următorii ani. Acstea sunt temele care, după părerea mea, sunt importante şi ar fi foarte util să ne concentrăm pe acestea”, a conchis Iohannis.

****