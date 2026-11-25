Grupul chinez Huawei a fost declarat marți vinovat de fraudă bancară şi furt de secrete industriale, de către juriul unui tribunal federal din Brooklyn, New York, după mai bine de opt ani de proceduri judiciare.

Juraţii au respins, însă, capătul de acuzare considerat cel mai grav din acest dosar, cel de constituire a unui grup infracţional organizat în vederea însuşirii ilegale a proprietăţii intelectuale, conform unui comunicat al Departamentului american de Justiţie (DoJ) citat de Agerpres.

„Timp de decenii, Huawei şi trei dintre filialele sale şi-au desfăşurat activitatea în Statele Unite pe baza minciunilor şi a furturilor. Datorită muncii FBI şi a procurorilor noştri federali, cei care s-au dedat la aceste activităţi infracţionale vor fi traşi la răspundere”, a declarat cu satisfacţie procurorul general SUA, Todd Blanche, citat în comunicat.

La iniţierea urmăririi penale, procurorul din Brooklyn a susţinut că mai multe filiale ale Huawei au fost implicate în furtul de secrete industriale între anii 2000 şi 2020.

Grupul a fost acuzat, printre altele, că a încercat să recruteze angajaţi ai companiilor americane de telecomunicaţii, obţinând de la aceştia, totodată, informaţii tehnologice.

Concurență cu tehnologii furate din SUA vândute la prețuri mai mici decât ale celor care le-au inventat

Potrivit DoJ, a fost vorba despre „coduri sursă şi manuale de utilizare pentru routere de internet, tehnologii de antene şi tehnologii de testare a roboţilor”.

Aceste informaţii i-au permis să dezvolte produse similare cu cele ale concurenţilor săi, comercializate la preţuri mai mici, potrivit acuzării.

În 2013, Huawei a lansat chiar, potrivit acuzării, un program intern prin care oferea prime angajaţilor care obţineau secrete industriale de la concurenţi.

Grupul a fost, de asemenea, găsit vinovat că a „ajutat regimul iranian (…) să supravegheze şi să cenzureze accesul utilizatorilor săi la internet”, potrivit comunicatului DoJ.

Directoarea financiară a companiei şi fiica fondatorului grupului, Meng Wanzhou, a fost inculpată în acelaşi dosar, dar a încheiat un acord de amânare a urmăririi penale cu autorităţile americane în 2021.

Procedura a fost lansată în timpul primului mandat al preşedintelui american Donald Trump, pe fondul războiului comercial dintre Statele Unite şi China.

Administraţia Trump a invocat un risc de spionaj în favoarea guvernului chinez şi a plasat, încă din 2019, compania Huawei pe o listă care i-a blocat accesul la furnizorii americani.

În 2020, autoritatea americană de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, FCC, a desemnat-o drept un risc la adresa securităţii naţionale.

Această politică, continuată sub administraţia Joe Biden, a izolat Huawei de piaţa americană, unde produsele sale nu se mai vând astăzi, ceea ce nu o împiedică însă să fie cel mai mare producător de echipamente telecom din lume.

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