Acordul comercial UE–SUA: Întâlnire la Bruxelles între miniștrii europeni și negociatorii lui Trump – Strategia împotriva Chinei și tarifele pe oțel și aluminiu, pe agendă

Secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick (foto), și negociatorul șef al administrației Trump pentru acorduri comerciale, Jamieson Greer, s-au aflat luni la Bruxelles pentru negocieri cu oficialii UE.

Pe de o parte, discuțiile au vizat implementarea acordului comercial UE-SUA convenit în 21 august, iar pe de altă parte au fost discutate măsuri pe strategia transatlantică împotriva politicilor economice ale Chinei.

În ceea ce privește discuțiile comerciale UE-SUA, acestea au vizat o cerere a UE cu privire la reducerea tarifelor pentru oțel (și derivate din oțel) și aluminiu, în prezent la 50%. Totodată, sursele Politico arătau săptămâna trecută că țările UE au convenit o listă (cu contribuții din partea fiecărei țări UE) de bunuri și produse care ar putea beneficia de clemență din partea administrației SUA.

UE și SUA caută să ajungă la o soluție pentru a proteja comerțul transatlantic

Întâlnirea cu miniștrii americani a avut loc pe fondul tensiunilor în creștere legate de China, al noilor tarife americane și al avertismentului UE privind posibile măsuri de retorsiune de 30%. Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat luni că discuțiile cu SUA vizează mai degrabă implementarea acordului deja convenit în august.

Potrivit acestuia, achizițiile europene de gaze, combustibil nuclear și petrol american au ajuns deja la 200 de miliarde de dolari în acest an. În plus, ponderea LNG-ului din SUA în totalul importurilor europene de LNG a ajuns la 60%, de la 45%, evoluție susținută de contracte pe termen lung, iar investițiile europene în SUA au crescut cu 154 miliarde de euro din ianuarie.

”Agenda cooperării – agenda transatlantică de securitate economică – este ceva la care trebuie să lucrăm acum. Nu putem rămâne permanent în faza de «rezolvare de crize»; avem nevoie de un acord normal pe oțel și aluminiu și lucrăm la asta. Trebuie să implementăm rapid ce s-a convenit în august, iar acesta e punctul care mă preocupă. Cel mai urgent este să ne construim strategia și să pregătim deciziile corecte pentru a răspunde politicilor economice ofensive ale Chinei, inclusiv celor coercitive, cum ar fi controlul exporturilor de minereuri rare și alte bunuri de care industriile noastre depind. Dacă nu facem asta, vom pierde – noi, în Europa, dar și la nivelul comunității transatlantice. De aceea, acum e momentul să contracarăm presiunea Chinei, împreună cu partenerii noștri americani”, a declarat și Kęstutis Budrys, ministrul de externe al Lituaniei, în deschiderea Consiliului Afaceri Externe al UE.

Ce vor americanii – Lutnick: Vom avea un acord bun pe oțel și aluminiu dacă UE renunță la reglementările digitale

La rândul său, Lutnick, a transmis luni că Uniunea Europeană trebuie să își modifice reglementările digitale pentru a obține un acord de reducere a tarifelor la oțel și aluminiu.

„Vorbeam cu ei despre” retragerea unor reguli tehnologice ale UE, a spus Lutnick într-un interviu pentru Bloomberg. „În schimb, vom veni cu un acord bun pe oțel și aluminiu”, a punctat oficialul american.

Lutnick a precizat clar că orice acord privind oțelul sau aluminiul depinde de faptul că UE își va retrage o parte din reglementările aplicate marilor companii americane de tehnologie. Lutnick și Greer s-au întâlnit luni cu comisarul UE pentru tehnologie, Henna Virkkunen, pentru a discuta subiectul, înainte de prânzul cu miniștrii comerțului din UE.

„Ideea este că, dacă ei își reduc presiunea acestui cadru de reglementare și îl fac mai primitor pentru companiile noastre, pot beneficia de investiții de sute de miliarde, posibil chiar de un trilion de dolari”, a spus Lutnick.

Acesta a afirmat într-un interviu la televiziunea FoxBusiness că încearcă să convingă partenerii europeni să fie pragmatici în materie de politici economice. El a dat ca exemplu planurile UE pentru piața auto ce vizează renunțarea la motorizări pe combustie internă până în 2035, în condițiile în care UE nu este încă un producător mare de baterii.

Acordul UE-SUA a stabilit un tarif american de 15% pentru multe bunuri din UE, în timp ce UE s-a angajat să elimine tarifele la produsele industriale americane, precum și la unele produse agricole și alimentare. Cele două părți au promis, de asemenea, să continue să lucreze pentru reducerea altor tarife, inclusiv a taxei vamale de 50% aplicate de SUA oțelului și aluminiului din UE – taxă pe care blocul european a egalat-o acum cu propriul tarif de 50% pentru importurile de oțel care depășesc o anumită cotă.

