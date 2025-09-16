Horia Iovu, prorector Politehnica București: ”Foarte puțin se folosește gândirea critică în educație” – chiar și cea mai complicată ecuație poate fi explicată printr-un exemplu simplu

Principala carență din învățământul preuniversitar este accentul pus pe memorizare, a avertizat Horia Iovu, prorector, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în cadrul conferinței ”Capitalul uman: Educația – stringența economiei. Ce livrează sistemul de educație de la școală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluții la problema momentului” organizată marți de CursdeGuvernare.ro .

În continuare, memorizarea este primordială în pregătirea la aproape toate disciplinele. Foarte puțin se folosește gândirea critică, susține el, adăugând că elevii ar avea de câștigați dacă ar fi stimulați să gândească și dacă sunt ajutați să înțeleagă.

„Îmi aduc aminte cu plăcere de cursul de chimie fizică făcut de mine în facultate în urmă cu mulți ani. Chimia fizică este o disciplină la granița dintre chimie și fizică, complicată, cu multe ecuații și eram în fața situației de a învăța ecuația Clausius-Clapeyron, care descrie relația dintre presiunea vaporilor și temperatură pentru o substanță pură.

Nu ni s-a demonstrat ecuația, nici nu ni s-a cerut să o învățăm pe dinafară, ni s-a dat un exemplul pe care mi-l amintesc și acum. Și anume: dacă mergeți la munte, la 2.000 de metri altitudine, veți observa că apa nu mai fierbe la 100 de grade Celsius, ci la o temperatură mai mică. De ce? Pentru că presiunea este mai mică, aerul este mai rarefiat, odată de altitudinea este mai mare. Și atunci am ținut minte dependența dintre temperatură și presiune”, a detaliat prorectorul.

În opinia sa, în prezent, profesorilor le lipsește abordarea bazată pe gândire critică, da există și o problemă de atitudine.

„Chestiunea de atitudine cred că este cea mai importantă. Atitudinea înseamnă să mă gândesc dincolo de interesul propriu, să mă gândesc și la interesul general. Problema este întâlnită și în învățământul superior. Sunt profesori în învățământul superior care nu cunosc o limbă străină. Unii nici nu au plecat măcar o dată în străinătate să vadă ce se întâmplă în altă parte. Și atunci atitudinea este inflexibilă, de respingere a unor schimbări, care trebuie făcute. Nu avem încotro., căci altfel rămânem în urmă”, a comentat Horia Iovu.

