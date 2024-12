Horațiu Potra, fost mercenar și susținător al lui Călin Georgescu, a fost reținut

Horaţiu Potra (foto), fost luptător în Legiunea Străină, a fost reținut duminică seara, pentru 24 de ore, pentru infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi instigare publică.

Fostul mercenar, fiul său și alte aproape 20 de persoane au fost oprite duminică în trafic și duse la audieri, de unde Horațiu Potra a ieșit încătușat.

Reţinerea a fost confirmată de către avocaţii săi, care spun că acuzaţiile sunt de instigare publică şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, având legătură cu arsenalul găsit de către anchetatori şi cu o postare pe Facebook.

Întrebaţi dacă Horațiu Potra are vreo legătură cu Călin Georgescu, apărătorii acestuia au spus că, din punctul lor de vedere, nu există o astfel de legătură și că nu există nicio probă în dosar care să dovedească acest lucru.

„Nu cunoaştem absolut nimic în sensul ăsta şi nu face obiectul dosarului. Uitaţi şi dvs. cum se pune problema când îl aduci pe om la trei noaptea, cu o zi înainte, dai la presă, că nu ştiu ce Dumnezeu ar fi vrut să facă la Bucureşti, în dosar apare cu totul altceva. Şi atunci lucrurile îţi dau de gândit. Eu nu am voie să dau din dosar dar pot să spun care e acuzaţia: acuzaţia se referă la ce aţi văzut şi dvs. ca şi arsenal şi la nişte postări pe Facebook”, a declarat avocatul Şerban Moga, citat de News.ro.

Avocata Christiana Mondea a precizat că infracţiunile de care e acuzat clientul său fac referire la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi instigare publică, „pe motivul că ar fi postat ceva la început de decembrie”.

„Or, dacă verificăm pagina de Facebook a domnului Horaţiu Potra, vedem că singura postare de la început de decembrie este o melodie, pe care, sincer, nu am ascultat-o, dar nu există nicio altă postare. Am solicitat domnului procuror să pună la dispoziţie această postare, care este, şi ni s-a spus că nu se poate acest lucru la acest moment. Prin urmare, concluzia pe care trebuie să o trageţi este că cineva se află acum în arest pentru o postare pe care Poliţia nu vrea să ne-o arate”, a subliniat avocata.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu afirmă că nu l-a întâlnit şi nu îl cunoaşte pe Horaţiu Potra, consilier local în municipiul Mediaş cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, dar a auzit de el “cum a auzit toată lumea”.

Întrebat dacă a auzit de Horaţiu Potra, are vreo legătură cu acesta şi dacă el l-a chemat la Bucureşti, Georgescu a răspuns: “Am auzit şi eu, sigur că da. Nici vorbă, nu. Nu există aşa ceva. (…) Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră”.

Horațiu Potra este suspectat că are legături cu grupul foștilor mercenari care i-au asigurat protecție lui Călin Georgescu și ar fi fost implicați în campania electorală a acestuia.

Legături cu gruparea Wagner

Potrivit site-ului tvrinfo.ro, anul trecut, jurnaliştii de la Deutsche Welle l-au acuzat pe Horaţiu Potra de legături cu mercenarii ruşi din Wagner.

„Aceste informaţii sunt nişte speculaţii, poate se face un pic legătura în 2016-2017 am fost în Republica Centrafricană, am instruit garda prezidenţială gratis. Şi în perioada aceea încă nu era Wagner ajuns în Republica Centrafricană. Imediat, pe la mijlocul lui 2017 au intrat. Poate unii fac legătura şi spun că eram pe fişele de plată Wagner. N-am nicio legătură, nu am cunoscut niciodată pe nimeni din mişcarea Wagner”, a replicat Potra, conform sursei citate.

Potra este cunoscut şi pentru postările sale pro-ruse în care a cerut public ca România să nu mai trimită arme şi muniţii Ucrainei.

„Nu neg, am pus nişte postări pro ruse, nu neapărat pro ruse, mai bine aş spune pro România. Nu văd de ce noi, ca români, ne-am implica în conflictul ruso-ucrainean”, a argumentat Potra.

În urmă cu 13 ani, Potra a fost achitat într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care a fost acuzat trafic de droguri şi a primit 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare pentru deţinere ilegală de arme de foc.

În 2010, comisarul Traian Berbeceanu, pe atunci şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba povestea despre Potra: „Din activităţile pe care le-am desfăşurat, am stabilit că liderul grupării îşi antrena oamenii în zone din apropierea municipiului Sibiu şi Mediaş, în păduri.

Efectiv, făceau trageri cu armamentul, făceau instruiri de luptă corp la corp, instruiri de supravieţuire în condiţii deosebite, se deplasau în acest sens cu maşini de teren, chiar organizaseră un soi de tabără militară la o fermă pe care o deţinea liderul grupării infracţionale”.

Opriți în trafic și duși la audieri

Horațiu Potra, fiul său și alte aproape 20 de persoane au fost reținuți în trafic, în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

Fiul lui Potra se afla într-o maşină care a fost oprită în Capitală, pe Şoseaua Bucuresti-Ploieşti, iar Horaţiu Potra a fost oprit în trafic pe raza judeţului Prahova.

În cazul a doi şoferi opriţi în Ilfov au rezultat indicii cu privire la posibila prezenţă în organism a unor substanţe psihoactive, conform News.ro.

Autoturismul suspect, în care existau informaţii că se află mai multe persoane ce ar avea arme şi obiecte interzise la deţinere şi intenţionau să ajungă municipiul Bucureşti, a fost depistat în cursul nopţii în comuna Măneşti, sat Gura Crivăţului.

Sursele au precizat că în autoturism se aflau Horaţiu Potra, în vâstă de 54 de ani, din municipiul Mediaş, judeţul Sibiu şi un tânăr de 22 ani, din aceeaşi localitate, care era la volan.

În urma controlului autoturismului, poliţiştii au găsit un pistol, un dispozitiv de împrăştiere gaze iritant-lacrimogene cu aspect de pistol şi butelia aferenta cu piper, o bucată de articol pirotehnic tip petardă, un dispozitiv tip box, un topor, cinci cuţite tip briceag, trei cuţite, două lame de cuţit, un baston telescopic, precum şi sumele de 24.990 de lei, 5.197 de dolari, 200 de coroane cehe, 100 de euro şi 560.000 de franci congolezi.

