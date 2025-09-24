Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, la o săptămână după ce a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu

Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost reţinut în Dubai, conform unor surse Digi24.

El fusese identificat de mai mult timp de autorități și, conform procurorului general Alex Florența, Potra ar fi făcut demersuri pentru a obține azil politic în Rusia, țară ostilă Europei pe care a vizitat-o de mai multe ori.

Mercenarul a avut un rol semnificativ în elaborarea și finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, el fiind cel care i-a solicitat controversatului om de afaceri Frank Timiș în jur de 20 – 35 milioane dolari, în schimbul promisiunii că, dacă Georgescu va ajunge președinte, vor fi redeschise toate minele de aur din România pentru exploatare.

Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, sunt dați în urmărire internațională după ce justiția din România a decis arestarea lui preventivă și au fost trimiși pe 16 septembrie în judecată, alături de Călin Georgescu și mai mulți mercenari, în dosarul tentativei de schimbare a ordinii constituționale din România.

Horaţiu Potra, cu mandat de arestare în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.

Fiul lui Horaţiu Potra, Dorian, arestat şi el în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, iar o altă rudă a lui Potra este trimisă în judecată tot pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Horațiu Potra, șeful mercenarilor români și apropiat al lui Călin Georgescu, că a vrut să organizeze în 8 decembrie 2024 o acțiune violentă în fața Curții Constituționale, potrivit referatului pentru arestarea preventivă a membrilor grupării de mercenari. Procurorii arată că protestul împiedicat în urma unui apel la 112 era de fapt ”o acțiune de război hibrid, de natura să slăbească structura de putere a statului”.

Acuzațiile din dosarul de tentativă de comiterea a unor acțiuni contra ordinii constituționale

În dosarul trimis marți spre judecare, în care este inculpat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, procurorii vorbesc, în rechizitoriu, despre ”un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin”, dar şi despre ”relaţia specială dintre cei doi” şi despre sprijinul financiar acordat de Potra lui Călin Georgescu, relatează News.ro.

Potra i-ar fi oferit candidatului Georgescu, cu titlu gratuit, spre utilizare, o limuzină Mercedes GLE Coupe, plata chiriei lunare, de aproximativ 16.900 RON, fiind efectuată de Potra în numerar.

”De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu Călin, fie direct, fie prin intermediul unor apropiaţi ai lui Potra Horaţiu, în locaţii din Bucureşti şi Ilfov”, mai arată anchetatorii.

Procurorii vorbesc despre ”un plan timpuriu, bine structurat în jurul candidaturii inculpatului Georgescu Călin, această etapă incipientă fiind caracterizată prin demersuri discrete, orientate spre identificarea şi consolidarea sprijinului politic, social şi financiar necesar pentru susţinerea unui proiect electoral de amploare naţională. Întrucât condiţiile preliminare pentru o candidatură clasică nu puteau sau nu se dorea a fi îndeplinite în mod tradiţional, având în vedere absenţa susţinerii oficiale din partea unui partid politic major, s-a impus adoptatea unei strategii alternative de construire a unei infrastructuri electorale independente”.

În contextul demersurilor întreprinse de acesta pentru obţinerea sprijinului unor persoane din diverse medii, .atât pentru consolidarea unei reţele de influenţă, cât şi pentru identificarea unor potenţiali finanţatori dispuşi să asigure resursele necesare desfăşurării campaniei electorale, un rol semnificativ în conturarea strategiei electorale şi în mobilizarea resurselor necesare l-a avut Horaţiu Potra.

”Astfel, încă din 27 aprilie 2022, inculpatul Georgescu Călin i-a solicitat inciulpatului Potra Horaţiu să-l abordeze pe Frank Timiş, om de afaceri prosper care activează în domeniul exploatărilor miniere pe teritoriul Africii, în vederea susţinerii financiare a campaniei sale electorale cu 20-35 milioane USD. Cu titlu de compensaţie pentru sprijinul acordat, inculpatul Potra Horaţiu i-a garantat că, în ipoteza în care planul va fi unul de succes, inculpatul Georgescu Călin „va deschide toate minele din România, şi în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au făcut campanie la Trump şi de la cei care au negociat ieşirea UK din EU”, după câştigarea alegerilor”, relatează anchetatorii în rechizitoriu,

Aceștia mai spun că ”relaţia specială dintre Potra Horaţiu şi Georgescu Călin, precum şi ascendentul avut de acesta din urmă asupra primului, este evidenţiată nu doar de ralierea strictă la liniile de acţiune trasate de candidatul la alegerile prezidenţiale, după cum se va arăta în continuare, ci şi de sprijinul financiar acordat inculpatului Georgescu Călin de către inculpatul Potra Horaţiu, prin furnizarea cu titlu gratuit, spre utilizare, a unei limuzine Mercedes GLE Coupe, închiriată începând cu luna iunie 2024 şi, cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, societate controlată de un apropiat al lui Potra Horatiu, Panţa Dan Cristian, de asemenea participant la evenimentele din 07 decembrie 2024 ce constituie nucleul acuzaţiei„.

Plata chiriei lunare, de aproximativ 16.900 RON, a fost efectuată de Potra în numerar, iar conversaţiile din aplicaţiile de mesagerie electronică demonstrează caracterul sistematic al acestui aranjament pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum şi anterior acestui moment.

„De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu Călin, fie direct, fie prin intermediul unor apropiaţi ai lui Potra Horaţiu, în locaţii din Bucureşti şi Ilfov”, se mai arată în rechizitoriu.

Procurorii notează că Horaţiu Potra reprezenta, inclusiv la data abordării sale de către Călin Georgescu, o personalitate extrem de controversată în peisajul socio-politic românesc.

”Potrivit datelor iniţiale obţinute în cauză (confirmate ulterior de aspectele relevate de materialul probator administrat), inculpatul Potra Horaţiu a fost implicat în diverse controverse, ceea ce îi conferea un profil problematic din perspectiva respectării normelor legale. De asemenea, ca fost membru al unui partid politic cu trăsături şi poziţionări care pot fi asociate cu zona naţionalist-conservatoare, respectiv cu o ideologie frecvent apropiată de extrema dreaptă, profilul inculpatului Potra Horaţiu avea să corespundă ideologiei şi demersurilor electorale în care a fost implicat”, argumentează anchetatorii.

Venituri de peste 14 mil. euro obținute în Congo, țară aflată în război

Procurorii au instituit anul acesta măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei cauzate prin evaziune fiscală, până la concurenţa sumei de 23.315.653,79 lei, precum şi în vederea confiscării extinse până la concurenţa sumei de 23.436.370,21 lei, într-un alt dosar deschis pe numele lui Horațiu Potra.

În datele de 27 mai 2024 şi 26 mai 2025, suspectul s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin nedeclararea în declaraţiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei. Aceste venituri au fost obţinute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii şi au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).



În acelaşi dosar mai sunt urmăriţi penal alţi trei suspecţi, arată anchetatorii.

Faptele concrete din dosarul de evaziune

Potrivit acestora, din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, Horaţiu Potra, în calitate de administrator al unei societăţi, s-a sustras, de asemenea, de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, beneficiind de ajutorul altui suspect (reprezentant legal al unei societăţi comerciale) şi urmărit penal, la rândul său, pentru complicitate evaziune fiscală, delapidare şi spălarea banilor. Concret, Potra a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societăţii sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, efectuate în baza a 21 de facturi fiscale, emise de cea de-a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).

În ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăţi, Potra, beneficiind de ajutorul suspectului mai sus menţionat, şi-a însuşit, din patrimoniul societăţii, suma de 12.200.725,79 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanţă, având ca obiect „servicii de consultanţă şi instruire în domeniul securităţii”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804,53 lei, decontate integral prin 22 transferuri bancare.

În ceea ce priveşte infracţiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieşit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, suspectul, beneficiind de ajutorul suspectului nr. 3, a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienţei în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societăţii sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obţinute anterior din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

Urmărirea penală este continuată şi în cazul altui suspect, pentru evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că, în 27 mai 2024 şi 26 mai 2025, în calitate de persoană fizică nerezidentă, având centrul intereselor vitale amplasat în România, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Astfel, suspectul nu a declarat veniturile în cuantum de 44.993.584 lei, obţinute în perioada iunie 2023 – februarie 2024 din prestarea, pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a unor servicii de management al securităţii. Acestea au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unei firme din Emiratele Arabe Unite (la care deţinea calitatea de reprezentant legal), cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 4.499.358 lei (echivalentul a 897.079 euro), afirmă procurorii.



Potrivit aceleiaşi surse, un al patrulea suspect este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Astfel, acesta este suspectat că, în datele de 12 noiembrie 2023 şi 5 iulie 2024, l-a ajutat pe Horaţiu Potra să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin ascunderea sursei impozabile aferente veniturilor în cuantum de 57.944.310 lei, obţinute din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii. Astfel, acest al patrulea suspect acuzat de complicitate ar fi participat la o serie de circuite comerciale fictive, semnând, în calitate de reprezentant a două companii (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite) două contracte de execuţie a unor lucrări, cu rolul de a ascunde activităţile generatoare de venituri, contribuind astfel la cauzarea unui prejudiciu adus bugetului de stat în cuantum de 5.794.431 lei (echivalentul a 1.148.563 euro), reprezentând impozit pe venit.

****