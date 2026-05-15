Honda raportează primele pierderi anuale din ultimii 70 de ani și renunță la oprirea producției de vehicule cu motoare termice

Honda a renunțat la obiectivul de a produce doar vehicule electrice și pile de combustie până în 2040 și se va concentra pe domenii cum ar fi reducerea emisiilor și noii combustibili, pentru a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, a anunțat joi președintele companiei nipone, Toshihiro Mibe, transmit EFE și Kyodo.

„Recunoaștem că, în actuala situație, ținta de vânzări de 100% vehicule noi alimentate pe baterii și pile de combustie până în 2040 nu mai este realist”, a declarat Mibe la prezentarea rezultatelor anuale.

În anul fiscal care s-a încheiat la 31 martie 2026, Honda Motor a raportat pierderi nete de 423,94 miliarde de yeni (2,7 miliarde de dolari), primele pierderi anuale începând de la listarea companiei, în 1957, dar se așteaptă să redevină profitabilă în acest an fiscal. Este un declin semnificativ față de profitul net de 835,84 miliarde de yeni din anul precedent, și vine pe fondul restructurării diviziei de vehicule electrice (EV).

Al doilea mare producător auto din Japonia a raportat pierderi operaționale de 414,35 miliarde de yeni, față de un 1.210 miliarde de yeni în urmă cu un an, în timp ce vânzările au crescut cu 0,5%, la 21.800 miliarde de yeni.

De asemenea, Honda a prezentat noul plan de afaceri, ce prevede majorarea vânzărilor în Japonia, India și America de Nord, intenționând să lanseze pe plan global 15 modele hibride de ultimă generație până în martie 2030.

Honda a vândut pe plan mondial 3,39 milioane de vehicule, un declin de 8,9%, reflectând presiunile din China. În acest an fiscal, Honda se așteaptă la vânzări globale de 3,39 milioane unități.

