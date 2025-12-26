Hidroelectrica va intra în parteneriat cu francezii de la EDF pentru hidrocentrala Tarnița, un proiect vechi de decenii / Francezii vor o schemă de sprijin pentru a intra în proiect

Proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești, considerat un obiectiv strategic pentru echilibrarea sistemului energetic național, va face obiectul unui parteneriat de tip Joint Venture (JVC) cu francezii de la EDF Power Solutions International.

Hidroelectrica (H2O) a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 27 ianuarie 2026 cu un punct pe ordinea de zi ce privește aprobarea parteneriatului cu francezii și deținerea JVC în regim 50%-50%.

Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești este un proiect evaluat la peste 1 miliard de euro, cu o putere de 1.000 de MW

Hidroelectrica este companie de stat deținută în proporție de 80,06% de statul român, prin Ministerul Energiei. Potențiala colaborare cu compania franceză a fost în decembrie subiect de discuție în cadrul întâlnirii președintelui Nicușor Dan cu liderul francez Emmanuel Macron de la Palatul Élysée și a delegației românești cu investitorii francezi.

„Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiția de la Tarnița, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie,” a declarat Nicușor Dan, la Paris.

Construcția centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Tarnița – Lăpuștești, din județul Cluj, un proiect care datează încă de pe vremea lui Ceaușescu a fost relansat în spațiul public acum doi ani.

În vara acestui an, senatul României adoptat o propunere legislativă menită să deblocheze proiectele de investiții în energie regenerabilă blocate în birocrație. Proiectul propune lansarea lucrărilor la hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești fără a mai fi necesar un nou studiu de fezabilitate, după ani întregi de întârzieri.

Potrivit amendamentelor propuse, centrala hidroenergetică Tarnița-Lăpuștești a fost inclusă în lista proiectelor de interes public major, ceea ce permite demararea lucrărilor fără un nou studiu de fezabilitate, după ani întregi de blocaje.

Francezii cer aplicarea unei scheme de sprijin la preț pentru intrarea în proiect

Conform notei de fundamentare atașată propunerii de asociere din AGA de la Hidroelectrica, francezii au cerut aplicarea unei scheme de sprijin pe prețurile de vânzare a energiei (după finalizare și intrarea în operare) pentru intrarea în proiect.

”EDF a solicitat adoptarea unui cadru de reglementare pentru implementarea unei scheme de venituri de sprijin aferente Proiectului (rezervare de capacitate, CfD, feed-in tariff) pentru justificarea deciziei de a continua Proiectul”, arată Hidroelectrica.

Compania de stat arată că colaborarea va fi efectuată în 4 faze: faza 1 prefezabilitate, faza 2 fezabilitate (cu elaborarea studiului de racordare la SEN și obținere de avize și autorizații necesare), faza 3 implementare/execuție/construcție cu lansarea procedurii de achiziție de servicii de construcție și obținerea de autorizații de construire și faza 4 de operare și monitorizare.

”În cadrul unor noi discuții cu Ministerul Energiei, EDF și Hidroelectrica și-au exprimat interesul comun de a fi dezvoltatori și co-investitori în Proiectul CHEAP Tarnița. Având în vedere că o CHEAP este perceput ca o soluție durabilă, care sprijină tranziția energetică, iar UE impune tot mai multe cerințe privind decarbonizarea și flexibilitatea sistemului energetic reducerea emisiilor și integrarea RES, există posibilitatea ca pe viitor – CHEAP-urile să beneficieze de scheme de sprijin, subvenții sau licitații pentru capacități flexibile.

(…)

În ipoteza în care părțile decid să avanseze Proiectul în Faza 2, față de prevederile actuale ale SHA, părțile vor ajusta de comun acord capitolele necesare (control, evitarea eventualelor blocaje events of default, eventuale decizii de exit) pentru a dezvolta mecanismele specifice care sa reflecte maturitatea proiectului și nivelul substanțial de CAPEX ce va fi necesar în Faza 2. În plus, EDF a solicitat adoptarea unui cadru de reglementare pentru implementarea unei scheme de venituri de sprijin aferente Proiectului (rezervare de capacitate, CfD, feed-in tariff) pentru justificarea deciziei de a continua Proiectul”, arată Hidroelectrica.

***