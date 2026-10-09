Hidroelectrica taie cu 16% profitul estimat pentru 2026: producția scade cu 18% din cauza secetei, achizițiile de energie scumpă cresc cu 26%

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară și furnizor cu peste 1,3 milioane de clienți casnici, a propus acționarilor revizuirea bugetului anual, cu o tăiere de -16% a profitului net estimat pentru 2026. Conform propunerii rectificare a bugetului, evoluția e pusă pe seama lipsei de apă și creșterii achizițiilor de energie scumpă din piață, făcute mai ales pentru acoperirea consumului propriilor clienți.

Dividendele distribuite de Hidroelectrica către bugetul de stat sunt, în valoare nominală, cele mai mari dintre cele plătite de toate companiile de stat.

Astfel, profitul net al Hidroelectrica pentru anul în curs e estimat să coboare la 3 miliarde de lei, în scădere cu 16% față de cel bugetat inițial, pe fondul unor venituri în scădere cu doar 4% și a unor cheltuieli în creștere cu 4%. Producția de energie electrică este estimată să scadă cu 18%, până la 11,2 TWh, dar volumele cumpărate din piață cresc cu 26%, până la 3,2 TWh.

Seceta din T3 a afectat producția companiei de stat

“Începând cu luna iunie 2026, activitatea de producere a energiei hidroelectrice a fost afectată de deteriorarea semnificativă a condițiilor hidrologice din România, pe fondul unui regim pluviometric deficitar și al reducerii debitelor principalelor cursuri de apă. Conform datelor INHGA, în perioada iulie – septembrie 2026 regimul hidrologic pe numeroase râuri din România s-a situat la valori de numai 30–50% din mediile multianuale, cu perspective reduse și pentru lunile următoare.

O situație deosebit de nefavorabilă s-a înregistrat pe Dunăre. În luna august 2026, debitul la intrarea în țară a coborât la aproximativ 1.500 mc/s, față de media multianuală de 3.900 mc/s pentru această lună, respectiv la circa o treime din valoarea medie multianuală”, arată compania, în condițiile în care datele au arătat și mai rău apoi, cu un debit al Dunării la un minim istoric, de sub 1.300 mc/s la început de octombrie.

Evoluția pieței de energie electrică din România a fost influențată negativ de reducerea disponibilității capacităților de producție hidro ca urmare a reducerii debitelor de apă, respectiv de indisponibilizarea reactoarelor nucleare 1 și 2 ale Nuclearelectrica S.A. începând cu data de 28 iulie 2026, respectiv 13 august 2026 (cu o putere totala instalata de 1.300 MW)”, arată compania într-un raport, citat de E-nergia.ro.

Hidroelectrica are în continuare cel mai mic preț de furnizare din România pentru clienții casnici

Compania arată că produce mai puțin din cauza reducerii apei din lacurile de acumulare, în același timp trebuind să cumpere mai multă energie din piață, energie mai scumpă decât cea pe care ar fi produs-o ea, pentru că trebuie livrată propriilor clienți din portofoliul de furnizare.

“Condițiile hidrologice nefavorabile au generat un context operațional dificil, determinând revizuirea proiecțiilor bugetare în ceea ce privește producția netă de energie electrică. În același timp, diminuarea producției proprii generează un necesar suplimentar de achiziții din piață, cu impact direct asupra creșterii cheltuielilor aferente achiziției de energie electrică și implicit asupra rezultatelor financiare ale Societății.

Pentru acoperirea necesarului de energie aferent portofoliului de furnizare, societatea este nevoită să își majoreze achizițiile de energie electrică din piață, ceea ce o expune suplimentar la volatilitatea prețurilor OPCOM și conduce la reducerea rezultatelor financiare ale societății. Diminuarea profitabilității Hidroelectrica în anul 2026 este determinată de influența cumulată a factorilor naturali (secetă), de piață (prețuri de vânzare volatile și achiziții însemnate de energie electrică la prețuri semnificativ mai mari decât propriile costuri de producție)”, mai arată compania, controlată în proporție de 80% de stat, prin Ministerul Energiei.

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