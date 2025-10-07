cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

7 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Hidroelectrica pune instalații de stocare pe toate centralele de pe firul apei

Rss
De Vladimir Ionescu

7 octombrie, 2025

Hidroelectrica va pune instalații de stocare pe toate centralele pe care compania le are pe firul apei, astfel încât energia în surplus să poată fi mutată seara, a afirmat Bogdan Nicolae Badea, președinte Directorat/CEO, Hidroelectrica, la un eveniment de specialitate.

„Actualul sistem de compensare-plafonare a mutat banii românilor dintr-o parte în cealaltă, pentru că tot de la bugetul de stat se susțin aceste compensări. Cu alte cuvinte, nu vezi acești bani pe factura de energie electrică, dar trebuie să tai din bursele de merit ale copiilor, din zona de administrație. Până la urmă, am luat dintr-un buzunar, am pus în altul și problema nu s-a rezolvat. Eu cred că sunt două soluții la așezarea prețului energiei într-o zonă echilibrată. Prima soluție este una sistemică – și aici toți actorii importanți din sectorul energetic trebuie să investească – și Hidroelectrica face asta, investește în primul rând în diversificare. Avem un parc eolian în operare astăzi. Investim foarte mult în zona de stocare și încercăm să combinăm sursele regenerabile, energia hidro, fotovoltaic, fotovoltaic flotant”, a menționat Bogdan Nicolae Badea, la evenimentul profit Energy.forum – Energia României – Cum găsim echilibrul între penurie și exces, ediția a-IX-a.

Potrivit acestuia, există 7-8 intervale orare cu prețurile foarte mici și altele cu prețuri exagerate.


„Avem 7-8 intervale orare cu prețuri negative sau oricum cu prețurile foarte mici. Și avem alte intervale orare cu niște prețuri exagerate. Cheia este să mutăm din acea energie în surplus pe seară. Și acest lucru se face cu stocare. Asta vom face pe toate centralele pe care Hidroelectrica le are pe firul apei, pentru că acolo nu putem să ținem apa pe o perioadă foarte lungă de timp, așa cum se întâmplă în marile lacuri de acumulare. Ne-am pregătit de iarnă, ca de fiecare dată și în acest an, cu toate că hidrologia nu ne ajută foarte tare, dar suntem pregătiți pentru a interveni, așa cum am făcut-o de fiecare dată în sistemul energetic național pentru a acoperi și vârfurile de consum și zona de echilibrare”, a adăugat Bogdan Nicolae Badea.

(Citește și: Ministrul Energiei: Negociem cu Comisia Europeană păstrarea în funcțiune a grupurilor energetice pe cărbune și după 1 ianuarie 2026, când ar fi trebuit închise)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Problema prețurilor la energie va fi analizată în CSAT. Soluțiile Ministerul Energiei pentru a ține lumina aprinsă în România și la preț redus

Memorandumul privind reformarea pieței de energie – un program cu cinci direcții de lucru – a fost adoptat de Guvern. Scopul este scăderea prețului energiei sub media UE

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți