Hidroelectrica pune instalații de stocare pe toate centralele de pe firul apei

Hidroelectrica va pune instalații de stocare pe toate centralele pe care compania le are pe firul apei, astfel încât energia în surplus să poată fi mutată seara, a afirmat Bogdan Nicolae Badea, președinte Directorat/CEO, Hidroelectrica, la un eveniment de specialitate.

„Actualul sistem de compensare-plafonare a mutat banii românilor dintr-o parte în cealaltă, pentru că tot de la bugetul de stat se susțin aceste compensări. Cu alte cuvinte, nu vezi acești bani pe factura de energie electrică, dar trebuie să tai din bursele de merit ale copiilor, din zona de administrație. Până la urmă, am luat dintr-un buzunar, am pus în altul și problema nu s-a rezolvat. Eu cred că sunt două soluții la așezarea prețului energiei într-o zonă echilibrată. Prima soluție este una sistemică – și aici toți actorii importanți din sectorul energetic trebuie să investească – și Hidroelectrica face asta, investește în primul rând în diversificare. Avem un parc eolian în operare astăzi. Investim foarte mult în zona de stocare și încercăm să combinăm sursele regenerabile, energia hidro, fotovoltaic, fotovoltaic flotant”, a menționat Bogdan Nicolae Badea, la evenimentul profit Energy.forum – Energia României – Cum găsim echilibrul între penurie și exces, ediția a-IX-a.

Potrivit acestuia, există 7-8 intervale orare cu prețurile foarte mici și altele cu prețuri exagerate.

„Avem 7-8 intervale orare cu prețuri negative sau oricum cu prețurile foarte mici. Și avem alte intervale orare cu niște prețuri exagerate. Cheia este să mutăm din acea energie în surplus pe seară. Și acest lucru se face cu stocare. Asta vom face pe toate centralele pe care Hidroelectrica le are pe firul apei, pentru că acolo nu putem să ținem apa pe o perioadă foarte lungă de timp, așa cum se întâmplă în marile lacuri de acumulare. Ne-am pregătit de iarnă, ca de fiecare dată și în acest an, cu toate că hidrologia nu ne ajută foarte tare, dar suntem pregătiți pentru a interveni, așa cum am făcut-o de fiecare dată în sistemul energetic național pentru a acoperi și vârfurile de consum și zona de echilibrare”, a adăugat Bogdan Nicolae Badea.

