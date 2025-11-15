Hidroelectrica, la 9 luni din 2025: Profit net de 2,3 mld. lei pentru Hidroelectrica, cu 1 mil. de consumatori casnici

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a raportat în primele nouă luni un profit net în scădere cu -34%, la 2,31 miliarde lei, de la 3,532 miliarde lei în perioada similară de anul trecut, conform News.ro.

Profitabilitatea în scădere este explicată de reducerea producției și de scăderea marjelor, în condițiile extinderii pe piața de furnizare către clienții casnici.

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), producţia de energie electrică netă a fost în scădere cu 23% faţă de perioada similară a anului trecut, de 8.473 GWh, faţă de 11.053 GWh în perioada ianuarie-septembrie 2024.

”Cadrul operaţional restrictiv, marcat de condiţii hidrologice nefavorabile, a condus la o scădere cu 23% a producţiei nete de energie electrică comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent şi a erodat parţial avantajul de cost al producţiei proprii. Profitul net în scădere cu 34%, la 2,314 miliarde lei de la 3,532 miliarde lei”, se precizează în raport.

Hidroelectrica a ajuns la 1 milion de clienți casnici de electricitate – Compania de stat a reușit să stimuleze competiția de furnizare

”Veniturile au totalizat 6,698 miliarde lei, cu 7% sub nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o marjă operaţională de 39% şi o marjă netă de 35%, ceea ce reflectă diminuarea avantajului competitiv tradiţional rezultat din costul scăzut al producţiei hidro proprii. Creşterea dependenţei de piaţa angro de energie şi reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creştere a segmentului de furnizare, au influenţat nivelul marjelor”, arată raportul companiei.

La data de 30 septembrie 2025, portofoliul de furnizare cuprindea 941.364 locuri de consum (LC), înregistrând o creştere de 64% faţă de aceeaşi dată a anului precedent, când erau înregistrate 601.273 LC. De atunci și până acum, compania de stat a anunțat depășirea pragului de 1 milion de consumatori casnici.

Conform Hidroelectrica, această creștere a locurilor de consum reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienţi casnici, cât şi o expansiune accentuată în segmentul noncasnic.

Evoluţia a fost susţinută de anunţul privind eliminarea plafonării preţurilor la energie începând cu 1 iulie 2025, care a determinat un interes crescut pentru schimbarea furnizorului înainte de expirarea plafonării preţurilor. Potrivit raportului companiei, acest context a favorizat migrarea clienţilor cu efecte vizibile în ambele segmente de piaţă, dar cu un ritm mai accelerat în cel noncasnic, unde decizia de optimizare a costurilor e mai rapidă şi direct influenţată de condiţiile pieţei.

În luna iulie a anului 2025, conform raportului lunar ANRE, Hidroelectrica a deţinut o cotă de piaţă de 17,6% pe segmentul concurenţial şi o cotă de piaţă de 16,31% la nivelul total al pieţei de furnizare a energiei electrice, situându-se pe prima poziţie în ambele categorii la data raportării.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalaţi. Compania de stat are o capitalizare la Bursa de Valori București de 54,24 miliarde lei.

***