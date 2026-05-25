Hidroelectrica investește 151 mil. lei într-un nou parc fotovoltaic în județul Brăila

Hidroelectrica anunță că a semnat, luni, contractul pentru realizarea la cheie a Centralei Electrice Fotovoltaice Tudor Vladimirescu, al cărei amplasament va fi în județul Brăila. Într-un comunicat de presă, Hidroelectrica spune că proiectul este unul emblematic pentru strategia de diversificare a portofoliului de producție al companiei în domeniul energiei regenerabile.

Conform companiei de stat, contractul, atribuit prin licitație deschisă catre Enevo Group SRL, are o valoare de 151,2 milioane lei (față de 158,6 milioane lei fără TVA cât se estimase inițial) și acoperă proiectarea, procurarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a centralei — un proiect integrat tip EPC (Engineering, Procurement, Construction).

Proiectul are o perioadă de construcție, de 36 de luni

”Centrala va dispune de circa 70.676 panouri fotovoltaice cu o putere nominală de 650 Wp fiecare, conectate prin intermediul a 184 de invertoare trifazate la 9 posturi de transformare colectoare. Aceasta va avea o putere instalată de 45,94 MWp și o producție anuală estimata de 59,21 GWh/an. Durata totală a contractului este de 36 de luni, din care 24 de luni reprezintă perioada de execuție propriu-zisă”, arată Hidroelectrica în comunicat.

Compania mai arată că procedura de atribuire s-a desfășurat integral în format electronic prin platforma SEAP (e-licitație.ro), criteriul de atribuire fiind cel mai bun raport calitate-preț, cu 80% pondere pentru componenta financiară și 20% pentru perioada de garanție tehnică oferită suplimentar față de minimul de 60 de luni prevăzut în caietul de sarcini.

„Semnarea acestui contract reprezintă încă un pas concret în transformarea Hidroelectrica dintr-un producător pur hidroelectric într-un jucător integrat în sectorul energiei verzi din România. Tudor Vladimirescu nu este doar un parc solar — este un semnal clar că Hidroelectrica se schimbă. Vrem să fim relevanți în peisajul energetic al României de mâine, nu doar în cel de astăzi”, a declarat Bogdan-Nicolae Badea, CEO Hidroelectrica.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice și si o centrală electrică eoliană, cu o putere totală de 6,5 GW, din care parcul eolian Crucea cu 108 MW instalați. De asemenea, Hidroelectrica este cel mai mare furnizor de energie electrică din România, atât pe segmentul concurențial, cât și pe total piață.

