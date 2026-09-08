Hidroelectrica majorează prețul energiei pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen – tot din cauza nivelului scăzut al Dunării

Hidroelectrica ajustează, începând cu luna octombrie 2026, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, informează compania.

Scumpirea este efectul minimelor istorice la care a ajuns nivelul Dunării, în condițiile în care hidrocentrala Porțile de Fier are o pondere de aproximativ 40% în totalul producției Hidroeelctrica.

Reamintim că și Nuclearelectrica a fost afectată, fiind obligată să deconecteze de la Sistemul Energetic Național cele două reactoare de la CNE Cernavodă. În prezent, reactoarele sunt oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Noul preț Hidroelectrica se aplică doar clienților noi și contractelor care ajung la termen și nu are caracter retroactiv.

„Ajustarea reprezintă o creștere de aproximativ 13% a prețului energiei active și se situează sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul Hidroelectrica a fost menținut neschimbat. În funcție de zona de distribuție, impactul asupra prețului final este de aproximativ 7%”, menționează un comunicat Hidroelectrica.

„Am urmărit ca această ajustare să fie una echilibrată și responsabilă. În ultimii ani, Hidroelectrica a absorbit o parte importantă din creșterea costurilor, menținând un preț foarte competitiv pentru clienții săi. Astăzi ne confruntăm cu o combinație de factori obiectivi: inflație, creșterea costurilor operaționale și ale carburanților, condiții hidrologice nefavorabile și prețuri ridicate ale energiei pe piața angro. Cu toate acestea, am ales să păstrăm o ofertă cât mai avantajoasă pentru consumatori. Pentru noi, competitivitatea nu înseamnă doar un preț atractiv la un moment dat, ci capacitatea de a oferi clienților energie la un preț corect și sustenabil pe termen lung”, a declarat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica.

În această perioadă, activitatea companiei a fost influențată de creșterea generală a costurilor, de evoluția prețurilor carburanților, precum și de condițiile hidrologice nefavorabile, care au afectat disponibilitatea resursei de apă și, implicit, producția de energie hidro:

hidraulicitatea anului 2026 a fost una deficitară începând cu luna aprilie, situația devenind mai accentuată din luna iunie

în iunie, pe aproape toate amenajările importante, debitele s-au situat sub jumătate din mediile multianuale

debitele aferente lunilor iulie și august au ajuns la valori de 39,7%, respectiv 36,1% din mediile multianuale

în prezent se află la minime istorice, sub nivelul de 1.400 mc/s

Cum s-au modificat costurile

Porțile de Fier are o pondere de aproximativ 40% din total energie produsă de Hidroelectrica.

Ca urmare a modificării mecanismului de contribuții aplicabile costului energiei electrice produse de Hidroelectrica, prețul apei uzinate a crescut cu 7,32%, de la 37 lei/MWh la 39,71 lei/MWh, începând cu luna iunie 2026.

În același timp, prețurile energiei tranzacționate pe piața angro au crescut. Pentru energia în bandă aferentă trimestrului IV 2026 și trimestrului I 2027, prețurile de tranzacționare au ajuns la aproximativ 900 lei/MWh.

Cu o cotă de aproximativ 20% din piața de furnizare către clienții casnici, Hidroelectrica are un rol important pe piața de energie din România.

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