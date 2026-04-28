Acționarii Hidroelectrica au aprobat dividende de 3,3 mld. lei – Directoratul mai propune dividende speciale de încă 1 mld.

Acționarii Hidroelectrica (H2O) au aprobat marți o distribuție de dividende de circa 3,3 miliarde de lei din profitul anului 2025, potrivit comunicatului aferent adunării generale a acționarilor, transmis Bursei de Valori București.

Partea statului va fi de circa 2,64 miliarde de lei, în baza participației de 80% a Ministerului Energiei. Suma totală înseamnă că profitul net din 2025 al companiei, de 3,37 miliarde de lei, va fi distribuit aproape integral ca dividende. În 2025 veniturile companiei au crescut cu 5%, la 9,6 miliarde de lei.

Suplimentar, directoratul Hidroelectrica a mai convocat acționarii companiei de stat, pe data de 29 mai, pentru a aproba o distribuire suplimentară de dividende, din rezerve, în valoare de 1 miliard de lei. Dividendul brut special propus este de 2,223197 lei/acțiune și are dată a plății ziua de 30 septembrie.

În baza participației sale, Guvernul va încasa 3,44 mld. lei de la Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie a sa

Acesta se adaugă dividendului pe acțiune de 7,348365 lei deja aprobat marți de acționarii Hidroelectrica la AGA de bilanț. Data plății pentru acest dividend este 25 iunie.

Amintim că Guvernul a început din 2017 să ia ca dividende o cotă de 90% din profiturile companiilor la care are participații majoritare, iar în anumite cazuri a solicitat inclusiv dividende din rezervele financiare ale companiilor de stat. Această politică a fost implementată ca urmare a scăderii taxării și a creșterii deficitului bugetar pe măsură ce au fost majorate salariile bugetarilor și pensiile.

Compania de stat are o evaluare la BVB de peste 72 miliarde de lei.

***