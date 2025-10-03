Rectificare de buget la Hidroelectrica: Profit mai mic, cheltuieli ceva mai mari – Deficitul de producție obligă la achiziții de energie din piață

Hidroelectrica (H2O), a doua cea mai valoroasă companie de la bursa locală, și-a rectificat în scădere bugetul pe 2025, cu profit net estimat în coborâre cu 15%, la 3 miliarde de lei, și venituri ajustate cu -4%, la 9,96 miliarde de lei.

În același timp, cheltuielile urcă cu 5%, la 6,46 miliarde de lei, în special pe fondul achizițiilor de energie (+81%, la 1 mld. lei) pentru servisarea obligațiilor contractuale generate de extinderea portofoliului de furnizare.

Seceta și liberalizarea pieței de furnizare a energiei sunt principalii factori invocați: deficitul de producție de ~1,9 TWh (-14%) a obligat compania să cumpere energie din piață, într-un context de volatilitate accentuată și concurență sporită dupa fuziunea PPC Energie cu PPC Energie Muntenia din aprilie 2025.

„Condițiile hidrologice nefavorabile au generat un context operațional dificil, determinând revizuirea proiecțiilor bugetare în ceea ce privește producția netă de energie electrică. În același timp, diminuarea producției proprii generează un necesar suplimentar de achiziții din piață, cu impact direct asupra creșterii cheltuielilor aferente achiziției de energie electrică și implicit asupra rezultatelor financiare ale Societății. Astfel, reducerea producției proprii, pe fondul secetei severe, precum și creșterea achizițiilor de energie din piață, constituie principalii factori care au determinat redimensionarea bugetului aferent anului 2025”, arată compania.

Acționarii au fost convocați pe 31 octombrie să aprobe noul buget de venituri și cheltuieli.

Deși profitul net prognozat scade, Hidroelectrica menține politica de dividende

În același timp, investițiile planificate pentru 2025 se reduc drastic, cu ~49%, la 916 milioane de lei, ca urmare a stadiului proiectelor și a constrângerilor de avizare, conform companiei.

În ceea ce privește distribuția de dividende, compania spune că va menține politica obișnuită de distribuire a 90% din profitul net către acționari. Compania adaugă că are resurse financiare suficiente inclusiv pentru acordarea a 100% din profitul net ca dividende.

TradeVille comentează într-un raport că actiunile H2O de la BVB stagnează pe volume reduse în ultimele zile, semn că investitorii anticipau deja ajustarea bugetului și sunt per total încurajați de menținerea randamentului dividendului.

Hidroelectrica a demarat la finalul lunii trecute procedura de selecție pentru funcțiile de CEO și CFO după demisiile recente, ce au venit ca obligație din discuțiile pe PNRR ale Guvernului României cu Comisia Europeană.

***