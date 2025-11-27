Hidroelectrica a ratat numirea unui CEO: ”Niciun candidat nu a întrunit pe deplin cerințele” – România riscă să piardă fonduri PNRR

Acționarii Hidroelectrica a constatat că niciun candidat selectat pe lista scurtă de un expert independent nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO, procesul fiind reluat, potrivit unui anunț transmis investitorilor de la Bursa de Valori București (BVB).

”Hidroelectrica informează acționarii și investitorii asupra faptului că procedura de selecție transparentă și competitivă pentru poziția de Director General (CEO), efectuată de expertul independent selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaților selectați de acesta pe lista scurtă. Evaluarea finală a inclus analiza declarațiilor de intenție și interviuri, pe baza criteriilor comunicate în prealabil.

Astfel, ținând cont de contextul operațional și strategic actual al companiei și de complexitatea mandatului, în cadrul ședinței din data de 26 noiembrie 2025, Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO în acest moment.

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 și cu principiile de transparență, competitivitate și integritate, Consiliul de Supraveghere a decis reluarea imediată a procesului de selecție”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit informațiilor din presă, în final mai rămăseseră doi candidați (Mihai Aniței și Radu Ioan Constantin, conform unor surse hotnews.ro), dar niciunul nu a întrunit “toate criteriile necesare” — deci nu li s-a dat punctaj suficient pentru numire.

Săptămâna trecută, Consiliul de Supraveghere a anulat și numirea unui director financiar. Pentru a asigura continuitatea operațională până la finalizarea selecției, acesta a decis miercuri ”menținerea măsurilor interimare privind preluarea atribuțiilor de CEO și de CFO.”

Astfel, Bogdan‑Nicolae Badea rămâne CEO interimar și Radu‑Ioan Constantin CFO interimar.

Jalonul-121 din componenta Energie a PNRR impune ca toate companiile de stat din sectorul energetic să aibă conduceri (consilii de supraveghere şi directorate) numite prin proceduri transparente, competitive şi bazate pe competenţă — pentru a asigura standarde de guvernanţă corporativă considerate esenţiale de Comisia Europeană (CE).

În cazul companiilor vizate, inclusiv Hidroelectrica, CE a considerat că selecțiile anterioare nu respectau aceste criterii — de aceea a cerut revocarea managerilor şi reluarea procedurilor de selecţie.

Dacă până la termenul limită impus (28 noiembrie 2025) nu se finalizează procedurile conforme la toate companiile vizate, România riscă să piardă o sumă importantă din fondurile alocate prin PNRR — potrivit unor estimări, pentru sectorul energetic riscul este de circa 228-230 milioane de euro.

Pentru Hidroelectrica în particular se invocă un risc de pierdere de 6–7 milioane de euro, ca urmare a incapacităţii de a numi un director financiar valid în timp util.

***