Hidroelectrica a produs cu 9% mai puțină energie electrică în 2025 – În 2024 scăderea a fost de 21%

Producția netă de energie electrică a Hidroelectrica a scăzut cu 15% anul trecut, la 11.847 GWh, pe fondul declinului cu 15% al producției de energie din surse hidro, care a totalizat 11.585 GWh, potrivit indicatorilor operaționali-cheie preliminari, publicați miercuri de companie pe Bursa de la București.

Producția de energie electrică din surse eoliene a fost de 262 GWh, de asemenea în scădere cu 9% față de anul precedent. Aceasta după ce în 2024, producția de energie electrică scăzuse cu 21%, comparativ cu 2023.

Achiziția de energie electrică a urcat cu 172%, la 2.209 GWh, în timp ce cantitatea de energie vândută s-a redus cu 4%, la 14.056 GWh.

Compania a revenit, săptămâna trecută, pe prima poziție în clasamentul companiilor listate la Bursa de Valori București, din perspectiva capitalizării bursiere, atingând o valoare de piață de 62,4 miliarde de lei, a anunțat producătorul de energie electrică.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică națională și la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilite de politicile UE.

