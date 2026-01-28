Start pentru un proiect vechi de decenii: Hidroelectrica se asociază cu francezii de la EDF pentru hidrocentrala prin pompaj Tarnița – Reînvie și un alt proiect hidro de 300 MW

Statul român a aprobat în adunarea generală a acționarilor Hidroelectrica (H2O) înființarea unei societăți mixte (Joint Venture – JVC – asociere de companii) cu francezii de la EDF Power Solutions International pentru dezvoltarea proiectului centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) Tarnița-Lăpuștești, considerat un obiectiv strategic pentru echilibrarea sistemului energetic național.

Decizia a fost adoptată în AGA de marți, 27 ianuarie, iar deținerea JVC-ul ar urma să fie împărțită în regim 50%-50%.

Acționarii Hidroelectrica au aprobat și Acordul Acționarilor (Shareholders Agreeement, SHA) care urmează a fi încheiat de către Hidroelectrica cu EDF Power Solutions International, prin care se definesc termenii și condițiile privind modul de funcționare al companiei mixte care va fi înființată de către părți în vederea dezvoltării proiectului Tarnița.

Hidroelectrica vrea să cumpere, după construcție și punerea în funcțiune, o altă centrală prin pompaj de 300 de MW – Ar urma să fie construită de Hidro Blue Energy, controlată de Iulian Dascălu

Hidroelectrica a mai obținut în AGA și aprobarea acționarilor pentru achiziția de servicii de consultanță juridică ”având în vedere obiectivul societății de achiziționare la punerea în funcțiune a centralei CHEAP Frasin-Pângărați, cu o putere instalată de 300 MW ce va fi dezvoltată și construită de Hidro Blue Energy SRL”.

“Serviciile avocațiale vor consta în activități de consultanță juridică, în mod special în efectuarea de activități specifice de due diligence, asistență în negocierea și perfectarea tuturor documentelor privind achiziția Proiectului Centrală Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj – CHEAP Frasin-Pângărați, cu o putere instalată de 300 MW, proiect ce va fi dezvoltat și construit de Hydro Blue Energy S.R.L.”, conform convocatorul publicat luna trecută pentru AGA.

Proiectul hidrocentralei de 300 MW Frasin-Pângărați de pe râul Bistrița este și el unul mai vechi, cu o valoare a investiției estimată la mai multe sute de milioane de euro.

Publicația e-nergia.ro arată că firma care a demarat proiectul și care a obținut în 2012 aviz tehnic de racordare (ATR) a fost cumpărată Hidro Blue Energy SRL, companie care este controlată, potrivit Termene.ro, de către Iulius Holding Developments, firmă controlată de cunoscutul om de afaceri Iulian Dascălu, foarte cunoscut pentru că este unul dintre marii dezvoltatori de mall-uri. Dascălu a continuat proiectul, cerând și un nou studiu de soluție, iar noul termen estimat de punere în funcțiune ar fi 2030, un termen optimist la această dată.

Proiectul acestei noi hidrocentrale depinde de apa din lacul Hidroelectrica de la Bicaz

E-nergia.ro mai arată că Hidroelectrica operează în aceeași zonă centrala Bicaz, Dimitrie Leonida, una dintre cele mai mari de pe râurile interioare din România, cu o putere de 201 MW, care folosește apa din amenajarea hidroenergetică Bicaz. Atunci când a gândit proiectul inițial, dezvoltatorul voia să folosească actualul lac de acumulare Bicaz ca rezervor inferior al noii centrale cu acumulare prin pompaj Frasin-Pângărați (de aici urmează să urce apa prin pompaj).

Ideea era să plătească un tarif pe apa uzinată către Hidroelectrica, dar compania de stat a vrut o cotă parte din profitul anual rezultat din operarea noii hidrocentrale, fără ca Hidroelectrica să vină cu o investiție suplimentară.

Tocmai regimul juridic al apei a fost cel care a oprit o vreme investiția, dar în final a fost clarificat.

În toamna lui 2024, Ministerul Energiei a cerut ca „toate persoanele fizice și juridice care dețin proiecte de construire de centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj să formuleze o propunere de concesiune a perimetrelor de apă necesare dezvoltării proiectului CHEAP”, iar firma Hydro Blue Energy SRL a cerut concesiunea unei suprafețe pentru un proiect de CHEAP.

Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești este un proiect evaluat la peste 1 miliard de euro, cu o putere de 1.000 de MW

În ceea ce privește potențiala colaborare cu compania franceză EDF, acesta aa fost în decembrie subiect de discuție în cadrul întâlnirii președintelui Nicușor Dan cu liderul francez Emmanuel Macron de la Palatul Élysée și a delegației românești cu investitorii francezi.

„Am vorbit de chestiuni concrete, cum e investiția de la Tarnița, pe care o companie franceză vrea să o facă în zona de energie,” a declarat Nicușor Dan, la Paris.

În vara acestui an, senatul României adoptat o propunere legislativă menită să deblocheze proiectele de investiții în energie regenerabilă blocate în birocrație. Proiectul propune lansarea lucrărilor la hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești fără a mai fi necesar un nou studiu de fezabilitate, după ani întregi de întârzieri.

În vara acestui an, senatul României adoptat o propunere legislativă menită să deblocheze proiectele de investiții în energie regenerabilă blocate în birocrație. Proiectul propune lansarea lucrărilor la hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești fără a mai fi necesar un nou studiu de fezabilitate, după ani întregi de întârzieri.

Potrivit amendamentelor propuse, centrala hidroenergetică Tarnița-Lăpuștești a fost inclusă în lista proiectelor de interes public major, ceea ce permite demararea lucrărilor fără un nou studiu de fezabilitate, după ani întregi de blocaje.

Francezii au cerut aplicarea unei scheme de sprijin la preț pentru intrarea în proiectul Tarnița

Conform notei de fundamentare atașată propunerii de asociere din AGA de la Hidroelectrica, francezii au cerut aplicarea unei scheme de sprijin pe prețurile de vânzare a energiei (după finalizare și intrarea în operare) pentru intrarea în proiect.

”EDF a solicitat adoptarea unui cadru de reglementare pentru implementarea unei scheme de venituri de sprijin aferente Proiectului (rezervare de capacitate, CfD, feed-in tariff) pentru justificarea deciziei de a continua Proiectul”, arată Hidroelectrica.

Compania de stat arată că colaborarea va fi efectuată în 4 faze: faza 1 prefezabilitate, faza 2 fezabilitate (cu elaborarea studiului de racordare la SEN și obținere de avize și autorizații necesare), faza 3 implementare/execuție/construcție cu lansarea procedurii de achiziție de servicii de construcție și obținerea de autorizații de construire și faza 4 de operare și monitorizare.

”În cadrul unor noi discuții cu Ministerul Energiei, EDF și Hidroelectrica și-au exprimat interesul comun de a fi dezvoltatori și co-investitori în Proiectul CHEAP Tarnița. Având în vedere că o CHEAP este perceput ca o soluție durabilă, care sprijină tranziția energetică, iar UE impune tot mai multe cerințe privind decarbonizarea și flexibilitatea sistemului energetic reducerea emisiilor și integrarea RES, există posibilitatea ca pe viitor – CHEAP-urile să beneficieze de scheme de sprijin, subvenții sau licitații pentru capacități flexibile.

(…)

În ipoteza în care părțile decid să avanseze Proiectul în Faza 2, față de prevederile actuale ale SHA, părțile vor ajusta de comun acord capitolele necesare (control, evitarea eventualelor blocaje events of default, eventuale decizii de exit) pentru a dezvolta mecanismele specifice care sa reflecte maturitatea proiectului și nivelul substanțial de CAPEX ce va fi necesar în Faza 2. În plus, EDF a solicitat adoptarea unui cadru de reglementare pentru implementarea unei scheme de venituri de sprijin aferente Proiectului (rezervare de capacitate, CfD, feed-in tariff) pentru justificarea deciziei de a continua Proiectul”, arată Hidroelectrica.

***