Hidrocentrala Paşcani a primit avizul de mediu pentru lucrări, după modificarea studiului de impact

Lucrările de la hidrocentrala Pașcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanaţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact, a anunțat ministrul Oana Buzoianu.

Reamintim că această investiție era figura printre mizele moțiunii simple de cenzură depuse de AUR și respinse marți în Camera Deputaților.

Amenajarea Hidroenergetică (AHE) Pașcani a fost demarată în timpul lui Nicolae Ceaușescu, dar lucrările au fost abandonate ulterior. Dosarul investiției a revenit în circuitul de mediu în 2025, cu Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) și studiile conexe depuse oficial.

Lucrările au început pe cursul Siretului, în 1985, cu amenajarea unui uriaş lac de acumulare care ar fi protejat zona de inundaţii şi ar fi permis extinderea sistemului de irigaţii din judeţele Iaşi şi Neamţ. Ulterior, au început lucrările la Centrala Hidroelectrică Paşcani, care ar fi asigurat energia suficientă pentru municipiul Paşcani.

Încă trei hidrocentrale așteaptă avizul

În studiu, pentru avizarea de mediu se aflau până acum patru hidrocentrale, iar pentru celelalte trei, Oana Buzoianu a declarat vineri că este încă nevoie de o analiză atentă şi obiectivă.

Săptămâna trecută, analiza Apelor Române a fost finaliza și ea stabilea că lucrările pentru hidrocentrala Paşcani au rol principal de lucrări împotriva inundaţiilor şi lucrări ce vor asigura apa necesară pentru comunităţi din zonă.

”Eram în ultimele zile necesare pentru a adopta acest acord de mediu pentru că a reieşit clar, din toate analizele, că lucrările au un rol principal de siguranţă pentru români. Urletele populiştilor nu mă prea impresionează, dar trebuie să spun că am rămas surprinsă cât de mult credeau chiar ei înşişi în fake news-urile cât casa pe care le-au tot aruncat în spaţiul public zilele acestea. Pe fond: da, pentru a semna acest acord am cerut o analiză de la Apele Române care a durat câteva zile, lucru care a isterizat mai mulţi extremişti populişti. De ce? Pentru că eu vreau să iau decizii pe informaţii obiective, nu în funcţie de propaganda din social media a unuia sau altuia”, a afirmat Diana Buzoianu, citată de News.ro.

