Welt: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa – Șeful Pentagonului anunță că urmează ”decizii importante” cu privire la securitatea Europei

SUA intenționează să accelereze retragerea trupelor sale din bazele militare din Europa și își va prezenta propunerile aliaților din NATO luna viitoare, a relatat sâmbătă ziarul german Welt am Sonntag, citând o sursă neidentificată din Pentagon.

Washingtonul a anunțat în mai planuri de a retrage 5.000 de soldați din Germania, decizie văzută în principal drept o consecință a unei divergențe legate de războiul din Iran dintre președintele american Donald Trump și puterile europene. Germania găzduiește aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulți decât oriunde altundeva în Europa.

La acea vreme, Pentagonul a declarat că retragerea urma să fie finalizată în șase până la douăsprezece luni.

Welt am Sonntag nu a oferit detalii despre cât de rapidă ar fi retragerea sau ce locuri ar putea fi afectate. SUA urmează să își prezinte planurile aliaților la Force Sourcing Conference, eveniment al NATO de luna viitoare, a precizat publicația, citată de Agerpres.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Pete Hegseth anunță că urmează ”decizii importante” cu privire la securitatea Europei

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a criticat sâmbătă din nou pe aliații europeni ai Washingtonului, reproșându-le că au ignorat ‘prea mult timp’ apelurile de a-și întări apărarea și cerându-le să se abțină de la „a face morală”.

Într-un discurs în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, cel mai important forum pe teme de securitate din Asia, Hegseth a avertizat că urmează „decizii importante” cu privire la securitatea în Europa.

Pete Hegseth a reiterat poziţia foarte critică a administraţiei Trump împotriva europenilor.

El i-a acuzat de faptul că au susţinut mult timp „o retorică mondialistă găunoasă pe tema unei ordini mondiale bazate pe reguli, în timp ce capitalele europene îşi deschideau larg frontierele şi îşi goleau armatele de substanţă”.

„Europa şi NATO au de luat decizii importante şi le veţi afla în curând”, a declarat sâmbătă Pete Hegseth la Dialogul de la Shangri-La, o Conferinţă Interguvernamentală de Securitate organizată anual în Singapore.

„Prea mult timp, apelurile politicoase către aliaţii noştri europeni pentru ca să cheltuiască mai mult pentru propria lor apărare au rămas literă moartă”, şi-a exprimat el regretul.

„Ei sunt, în sfârşit, pe cale să recupereze întârzierea”, a notat el.

În urma unor presiuni ale lui Donald Trump, NATO şi-a stabilit anul trecut ca obiectiv să investească în mod colectiv 5% din PIB-ul membrilor săi în apărare, însă majoritatea ţărilor sunt încă departe de acest nivel.

În timpul unei reuniuni recente a NATO în Suedia, secretarul de Stat american Marco Rubio le-a confirmat europenilor că trebuie să înveţe să se descurce cu mai puţini militari americani.

Marco Rubio a anunţat că o ajustare urmează să fie anunţată în curând cu privire la ceea ce unele state membre NATO numesc „cavaleria” – Grupul de forţe care poate să fie mobilizat în 180 de zile, în caz de necesitate.

