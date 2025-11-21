Harta teritoriilor la care Ucrainei i se cere să renunțe pentru a pune capăt agresiunii ruse. Ce prevede planul de pace în 28 de puncte

Planul american de pace în 28 de puncte oferă, în premieră, Ucrainei garanții de securitate inspirate din articolul 5 al Tratatului NATO, cerându-i în schimb să cedeze teritorii suplimentare și să accepte o zonă demilitarizată pe termen lung. „Un preț ridicat” pentru ucraineni, apreciază jurnaliștii de la publicația Kyiv Post.

Dacă Ucraina acceptă planul de pace în forma actuală, Crimeea, Luhansk şi Doneţk vor fi recunoscute de către ucrainieni ca teritorii ruseşti de facto, inclusiv de către Statele Unite. De asemenea, Herson și Zaporojia vor fi împărțite cu Rusia, de-a lungul actualei linii de contact.

La rândul său, Rusia va renunţa la alte teritorii agreate pe care le controlează deja în afara celor cinci regiuni. După convenirea asupra viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Federaţia Rusă, cât şi Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forţă. Nicio garanţie de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament, mai prevede planul de pace.

Pe de altă parte, Moscova nu va împiedica Ucraina să utilizeze fluviul Nipru pentru activităţi comerciale şi se vor încheia acorduri pentru transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.

Zonă de tampon în regiunea Donețk

Forțele ucrainene ar urma să se retragă din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată, se mai arată în planul de pace.

Experții de la Institute for the Study of War (ISW) continuă să considere că acceptarea cererilor Rusiei ar crea condițiile pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei. Potrivit acestora, multe dintre prevederile din textul complet al planului sunt în concordanță cu cererile inițiale ale Kremlinului din 2022 de la Istanbul, care se traduc prin capitularea totală a Ucrainei, chiar dacă situația de pe câmpul de luptă s-a schimbat semnificativ în ultimii ani și a forțat Rusia să recurgă la ofensive lente și obositoare pentru a obține avansuri tactice marginale.

Cedarea regiunii Donețk ar forța Ucraina să se retragă pe linii care ar fi în mare parte indefensibile împotriva unei noi agresiuni ruse din pozițiile din regiune. În plus, Kievul ar oferi, de asemenea, Rusiei acces facil pentru a cuceri centura fortificată din Donețk, dacă ar fi lăsată neapărată într-o zonă tampon demilitarizată.

Forțele ruse ar putea probabil să lanseze noi ofensive în sudul regiunii Harkov și în estul regiunilor Zaporijia și Dnipropetrovsk de la linia de front „înghețată” propusă.

ISW apreciază că asistența militară occidentală și vânzările de arme către Ucraina, în timp util și în cantități suficiente, împreună cu măsurile economice puternice ale SUA și ale altor țări occidentale împotriva Rusiei, pot permite Ucrainei să provoace pierderi mai severe Rusiei pe câmpul de luptă și, prin urmare, să conteste teoria victoriei lui Putin.

