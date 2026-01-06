Harta protestelor din Iran. ISW: 369 de manifestații în 28 dintre cele 31 de provincii ale țării. Regimul resimte presiunea SUA și a Israelului

Iranul se confruntă cu un val de proteste fără precedent. În perioada 28 decembrie – 5 ianuarie, s-au desfășurat 369 de manifestații în 28 dintre cele 31 de provincii ale țării, arată datele colectate de Institute for the Study of War (ISW).

Oamenii au ieșit, inițial, în stradă la Teheran și în mai multe orașe iraniene pentru a denunța inflația în creștere și prăbușirea monedei naționale, care le-au au afectat bugetele.

Regimul de la Teheran pare să fi trecut la o represiune mai dură după ce înalți oficiali iranieni au început să facă public diferența între „revoluționari” și „protestatari”.

Chiar liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a ținut un discurs pe 4 ianuarie, afirmând că, deși protestele sunt acceptabile, ele diferă de „revolta”. Khamenei a adăugat că discuțiile cu „revoluționarii” sunt inutile și a menționat că „revoluționarii trebuie puși la locul lor”.

Șeful sistemului judiciar iranian, Gholam Hossein Mohseni Ejei, a cerut, de asemenea, justiției să acționeze decisiv împotriva revoluționarilor și a spus că „regimul nu va arăta milă” față de aceștia.

Și șeful Statului Major al Forțelor Armate, generalul-maior Abdol Rahim Mousavi, a declarat în cadrul unei întâlniri cu comandanții Comandamentului Forțelor de Ordine, pe 4 ianuarie, că „îi va pune la punct” pe demonstranți, cu sprijinul populației.

Autoritățile iraniene au arestat aproape 1.000 de persoane, inclusiv minori, și au ucis cel puțin 16 persoane de la începutul protestelor, pe 28 decembrie, mai informează ISW.

Mai mulți oficiali iranieni au declarat, pentru Reuters, că amenințarea președintelui american Donald Trump de a interveni a complicat eforturile Iranului de a înăbuși recentele proteste antiguvernamentale. Trump a declarat, pe 4 ianuarie, că Statele Unite vor „lov cu putere” dacă regimul de la Teheran va continua represiunile la adresa manifestanților.

Mesaj dur de la Benjamin Netanyahu

Pe de altă parte, Gardienii Revoluției ar fi efectuat un exercițiu de apărare aeriană și cu rachete pe 4 ianuarie în mai multe orașe, inclusiv Teheran și Shiraz, ceea ce sugerează că Iranul este din ce în ce mai îngrijorat de un nou conflict cu Israelul, după vizita prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu la Washington.

Netanyahu a afirmat luni că nu va permite Iranului să-și reconstruiască programul de rachete balistice, într-un discurs în fața parlamentului israelian, la doar câteva zile după un mesaj similar din partea președintelui american Donald Trump.

„Nu vom permite Iranului să-și reconstruiască industria de rachete balistice. Dacă vom fi atacați, consecințele vor fi foarte grave. Poziția noastră comună (cu Washingtonul, n.r.) față de Iran rămâne neschimbată: zero capacitate de îmbogățire nucleară, eliminarea fiecărui gram de uraniu îmbogățit din Iran și monitorizarea strictă și continuă a instalațiilor nucleare’, a spus premierul israelian, în fața Knessetului.

Prim-ministrul israelian a abordat, luni, și subiectul demonstrațiilor care au loc în Iran în ultimele zile. „Revolta populară, nu numai la Teheran, ci deja și în alte părți, abia a început și a luat amploare considerabilă. Noi, în Israel, suntem alături de poporul iranian în lupta sa, în aspirația sa la libertate și dreptate. Este foarte posibil să ne aflăm într-un moment decisiv, un moment în care poporul iranian își ia destinul în propriile mâini”, a delcarat Netanyahu.

***