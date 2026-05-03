Harta miliardarilor estimată pentru 2031: Asia-Pacific domină, Europa câștigă teren, Americile pierd din pondere

Ponderea Europei în numărul global de miliardari este estimată să crească ușor, în timp ce Americile vor înregistra o scădere marginală a ponderii, deși numărul miliardarilor va continua să crească în termeni absoluți, potrivit Euronews.

Numărul miliardarilor în dolari a crescut de la 2.723 în 2021 la 3.110 în 2026, reprezentând o creștere de 14% în cinci ani. Potrivit raportului Wealth Report 2026 realizat de Knight Frank, acest număr va crește cu 26% în următorii cinci ani, ajungând la 3.915 până în 2031.

Europa este unul dintre principalii factori ai acestei creșteri. Numărul miliardarilor europeni este estimat să crească de la 780 în 2026 la 994 în 2031, o majorare de 27%. Liam Bailey, director global de cercetare la Knight Frank, a declarat că această evoluție reflectă una dintre cele mai semnificative schimbări în distribuția globală a bogăției din istoria modernă.

Raportul analizează primele 20 de țări cu cea mai rapidă creștere estimată a numărului de miliardari, dintre care opt sunt europene, majoritatea fiind din regiunea nordică. Arabia Saudită conduce clasamentul global, cu o creștere de 183%, de la 23 la 65 de miliardari până în 2031.

În Europa, Polonia înregistrează cea mai rapidă creștere, numărul miliardarilor fiind estimat să crească de la 13 la 29, o majorare de 123%. Suedia ocupă locul al doilea în Europa și al treilea la nivel global, cu o creștere de 81%, de la 32 la 58 de miliardari. Danemarca urmează cu o creștere de 75%, de la 12 la 21, iar Norvegia cu 53%, de la 17 la 26. Trei dintre cele patru țări europene cu cea mai rapidă creștere sunt din zona nordică.

Austria ar urma să înregistreze o creștere de 50%, de la 12 la 18 miliardari. Spania va crește cu 40%, ajungând la 53, iar Italia va urca de la 61 la 82 de miliardari. Turcia, țară candidată la Uniunea Europeană, este estimată să înregistreze o creștere de 31%, de la 35 la 46.

Clasamentul se bazează pe ratele de creștere pe cinci ani, motiv pentru care economii mari precum Marea Britanie, Germania și Franța nu sunt incluse. Germania avea 171 de miliardari în 2025, conform Forbes.

Dacă aceleași 20 de țări sunt clasificate după numărul total de miliardari estimat pentru 2031, India conduce cu 313 miliardari, urmată de Australia și Singapore, fiecare cu câte 85. Dintre țările europene incluse în acest clasament, Italia ocupă primul loc cu 82 de miliardari, urmată de Suedia cu 58 și Spania cu 53.

Regiunea Asia-Pacific deține cea mai mare pondere globală, cu 1.116 miliardari, reprezentând 36% din total în 2026. Americile urmează cu 34%, dintre care America de Nord reprezintă 31%, iar America Latină 3%. Europa deține aproximativ un sfert din totalul global.

Până în 2031, numărul miliardarilor din Europa va ajunge la 994, iar ponderea globală va crește ușor la 25,4%. În America de Nord, numărul miliardarilor va crește de la 995 la 1.089, însă ponderea va scădea de la 31% la 27,8%, fiind singura regiune cu o diminuare a cotei.

Rory Penn, președintele diviziei Private Office la Knight Frank, a declarat că evoluțiile arată o creștere a averii într-un context economic global mai complex, în care persoanele foarte bogate devin mai mobile, dar aleg dintr-un număr mai restrâns de piețe pentru investiții și relocare.

Raportul subliniază că familiile cu averi foarte mari își distribuie capitalul între mai multe centre, de regulă în Americi, Europa și Asia-Pacific, această diversificare fiind determinată de nevoia de securitate și de stabilitate juridică.

În ciuda nivelului ridicat al taxelor și a instabilității politice din Regatul Unit, unele familii continuă să aleagă Londra, invocând soliditatea statului de drept. În același timp, alți investitori globali consideră Europa mai degrabă un spațiu conservator decât o destinație principală pentru investiții, potrivit unui miliardar australian din industria minieră.

