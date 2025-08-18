Hartă – Centura fortificată din regiunea Donețk are o importanță crucială pentru securitatea viitoare a Ucrainei

Cedarea întregii regiunii Donețk – cerută insistent de Vladimir Putin, inclusiv la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska – ar obliga Ucraina să renunțe la principala linie defensivă fortificată de care dispune și pe care forțele ruse nu au mijloace de a o înconjura sau penetra rapid, se arată într-o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Cu o lungime de aproximativ 50 de kilometri, centura fortificată este formată din patru orașe mari și mai multe localități și așezări care se întind de la nord la sud de-a lungul autostrăzii H-20 Kostiantinivka-Sloviansk, cu o populație totală înainte de război de peste 380.000 de persoane.

Slovyansk și Kramatorsk formează jumătatea nordică a centurii fortificate și servesc ca centre logistice importante pentru forțele ucrainene care apără regiunea Donetsk. Drujkivka, Oleksiievo-Drujkivka și Kostiantinivka constituie jumătatea sudică a centurii fortificate. Forțele ucrainene au început să construiască poziții defensive în aceste orașe și în jurul lor după ce le-au recucerit de la forțele pro-ruse, care le ocupaseră în 2014.

Eșecul Rusiei de a cuceri Sloviansk, în 2022, și luptele continue pentru a înconjura centura fortificată subliniază succesul eforturilor pe termen lung ale Ucrainei de a consolida orașele din centura fortificată. Forțele ruse încearcă, în prezent, să înconjoare centura fortificată din sud-vest și sunt angajate într-un efort de cucerire care ar putea dura câțiva ani, arată analiza ISW.

Ce se întâmplă dacă regimul de la Kiev cedează

Cedarea părților din regiunea Donețk controlate de Ucraina ar plasa forțele ruse pe o poziție mult mai greu de apărat decât linia actuală. Mai exact, dacă forțele ajung să ocupe poziții de-a lungul graniței regiunii Donețk, forțele ucrainene vor fi obligate să construiască de urgență fortificații defensive masive de-a lungul zonelor de frontieră ale regiunilor Harkiv și Dnipropetrovsk, al căror relief nu este potrivit pentru a servi drept linie defensivă.

Liniile defensive potențiale ale Ucrainei în această zonă ar traversa câmpuri deschise, iar obstacolele naturale, precum râurile Oskil și Siverskii Doneț, sunt prea îndepărtate spre est pentru a servi drept poziții defensive pentru forțele ucrainene care apără granița regiunii Donețk. Un eventual armistițiu de-a lungul graniței regiunii Donețk ar necesita, de asemenea, investiții masive în infrastructura compatibilă cu o misiune de monitorizare a armistițiului pe termen lung și la scară largă.

În plus, pozițiile rusești de-a lungul zonelor de frontieră dintre regiunile Donețk-Harkiv și Donețk-Dnipropetrovsk ar oferi un punct de lansare mult mai avantajos pentru o viitoare ofensivă rusă în zonele învecinate din regiunile Harkiv sau Dnipropetrovsk decât liniile actuale. Forțarea Ucrainei să cedeze zonele menționate din regiunea Donețk ar aduce, practic, forțele ruse cu 82 de kilometri mai la vest.

Forțele ruse dețin, de asemenea, poziții limitate de-a lungul frontierei regiunii Dnipropetrovsk, la sud-vest de Pokrovsk, dar cedarea restului regiunii Donetsk ar permite forțelor ruse să evite finalizarea eforturilor costisitoare pe care le depun în prezent pentru a încercui Pokrovsk și Mirnohrad.

***