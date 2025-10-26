Producția de obuziere K9 pentru România a început în Coreea de Sud – Hanwha Aerospace o va transfera din 2027 la fabrica construită în Dâmbovița

Producția primelor obuziere autopropulsate K9 Thunder de 155 mm și a vehiculelor de realimentare K10 destinate Armatei României a demarat în faza inițială la facilitățile Hanwha Aerospace din Changwon, Coreea de Sud, iar producția va fi transferată în România în primăvara anului 2027, potrivit Defence România.

România a semnat în 2024 cu Hanwha Aerospace un contract evaluat la aproximativ 1 miliard de dolari pentru 54 de obuziere K9 în versiunea localizată „Tunetul” şi 36 de vehicule de realimentare K10.

Potrivit calendarului comunicat de Hanwha, primele 18 obuziere vor fi fabricate în Coreea, cu livrări programate pe parcursul anului 2026, iar producţia ulterioară — 36 de obuziere şi vehiculele K10 aferente — va fi realizată în România, cu transfer de tehnologie.

În etapă inițială, la Changwon a început sudarea primelor componente pentru cinci obuziere K9 și două vehicule K10. Compania are o capacitate de producţie în Coreea de aproximativ 200 de sisteme K9 pe an, extensibilă la 240; procesul de asamblare durează circa 21 de zile pentru fiecare unitate, potrivit sursei citate.

Hanwha construiește în prezent în România o fabrică în localitatea Petrești, județul Dâmbovița, unde va fi mutat fluxul de producţie

Achiziţia K9 reprezintă primul pas major în înzestrarea României cu obuziere de ultimă generaţie, conform standardelor NATO

K9 Thunder este un obuzier șenilat de 155 mm cu rază de acțiune de peste 40 km, greutate de circa 47 de tone şi conceput pentru tactica „shoot-and-scoot” (capacitate de a trage şi a se disloca imediat). Sistemul este propulsat de un motor de aproximativ 1.000 CP şi poate executa până la opt lovituri pe minut. Versiunea K9A1 include soluţii moderne de protecţie (opţiuni de blindaj suplimentar), sisteme automate de comandă şi control al focului şi compatibilitate operaţională cu vehiculul K10. Hanwha a anunţat recent adoptarea unui motor domestit de 1.000 CP pentru seriile A1/A2, validat prin teste de durabilitate, măsură menită să reducă dependenţa de surse externe şi să faciliteze producţia localizată şi exporturile.

Pentru România, achiziţia K9 reprezintă primul pas major în înzestrarea cu obuziere de ultimă generaţie în ultimele decenii şi primul sistem de 155 mm conform standardelor NATO.

Necesitatea înlocuirii pieselor de artilerie de provenienţă sovietică, cu performanţe reduse în ceea ce priveşte raza, precizia şi mobilitatea, a fost invocată drept unul dintre motivele principale ale programului.

K9 este cel mai răspândit obuzier autopropulsat de 155 mm la nivel global

K9 este cel mai răspândit obuzier autopropulsat de 155 mm la nivel global: până în 2025, unsprezece ţări — între care şase membri NATO (Polonia, Norvegia, Finlanda, Estonia, România şi Turcia) — au comandat sisteme K9, iar peste 2.400 de unităţi au fost livrate până în prezent.

„K9 User Club”, lansat în 2022, reuneşte state utilizatoare pentru schimb de experienţă în exploatare, mentenanţă şi instruire; în primăvara acestui an România a participat pentru prima dată la reuniunea clubului, alături de Coreea de Sud, Polonia, Norvegia, Finlanda, Estonia şi Australia.

Ministerele apărării şi industria română vor beneficia, potrivit contractului, de transfer tehnologic şi de competenţe pentru producţia şi întreţinerea sistemelor pe teritoriul României, în contextul în care Hanwha finalizează facilităţile din Petreşti.

Calendarele oficiale prevăd ca, începând din primăvara anului 2027, o parte semnificativă a seriei comandate pentru Forţele Terestre Române să fie fabricată local.

***