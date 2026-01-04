Hangzhou, „Silicon Valley”-ul Chinei, se reinventează ca hub AI

Hangzhou, cunoscută drept „Valea Siliconului” a Chinei, se afirmă tot mai mult ca un centru pentru inteligența artificială, cu startup-uri și giganți tehnologici care dezvoltă cipuri de ultimă generație, roboți și interfețe creier-calculator. În paralel, antreprenori locali creează aplicații AI pentru animale de companie și ghicitul viitorului, potrivit unei analize CNBC.

Companiile chineze și americane concurează pentru dezvoltarea aplicațiilor fizice ale AI, incluzând roboți autonomi, mașini fără șofer și simulări ale evenimentelor din lumea reală. Beijingul a identificat „inteligența întrupată” drept prioritate în Planul său cincinal, iar Comisia SUA-China pentru Revizuire Economică și de Securitate a cerut Washingtonului să accelereze investițiile și reglementările pentru sistemele autonome, subliniind progresele rapide ale Chinei în acest domeniu.

În Hangzhou, firme precum Manycore și producători de roboți precum Unitree și Deep Robotics se pregătesc să se listeze la bursă în Hong Kong sau China continentală.

Antrenarea AI pentru lumea fizică necesită date despre greutate, textură, structură și interacțiunea obiectelor, iar Manycore utilizează cipuri Nvidia pentru putere de calcul și a făcut public modelul său AI spațial pentru colectarea de feedback.

Pe partea de aplicații practice, popularitatea chatbot-ului Doubao de la ByteDance, cu 155 de milioane de utilizatori activi săptămânal, evidențiază interesul utilizatorilor pentru utilitate și experiență.

În cartierul Liangzhu, startup-urile indie dezvoltă aplicații AI mai experimentale, de la trackere de fitness gamificate la unelte pentru persoane cu ADHD sau aplicații de divinație tradițională chinezească. Presiunea comercială redusă și evenimentele lunare de tip „Demo Day” au atras atenția investitorilor locali și internaționali.

Concurența intensă pe piața internă și reticența consumatorilor de a plăti pentru aplicații determină tot mai multe startup-uri să vizeze utilizatori internaționali, folosind lanțurile de aprovizionare hardware din China pentru prețuri competitive.

