Guvernul blochează proiectele fără perspective reale de finalizare până la 31 august 2026. PSD se opune

Proiectele PNRR fără perspective reale de a fi finalizate până la 31 august 2026 ar urma să fie blocate, iar noi angajamente și contracte finanțate din PNRR și din programele naționale de investiții ar urma să fie condiționate de obținerea unui aviz guvernamental, potrivit unei OUG aflată în primă lectură luni, în ședința de Guvern.

Documentul reprezintă un răspuns la riscurile fiscale generate de supracontractarea excesivă a proiectelor de infrastructură.

PSD a anunțat joi că OUG trebuie revizuită și că nu a avut avizul miniștrilor PSD. PSD a mai anunțat că va decide luni, 18 august, o serie de propuneri pentru acest proiect.

”PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.

Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD.

Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată”, se arată în comunicatul social-democraților.

OUG, pe scurt:

blochează proiectele fără perspective reale de finalizare până la 31 august 2026,

suspendă noi angajamente și contracte din PNRR și programe naționale fără aviz guvernamental,

introduce un control guvernamental riguros asupra progresului și cheltuielilor,

limitează depășirea bugetelor alocate programelor de investiții,

previne riscul fiscal prin reducerea masivă a portofoliului de angajamente financiare necorelate cu capacitatea bugetară,

stabilește un mecanism de prioritizare și ajustare a investițiilor pentru absorbția eficientă a fondurilor europene și naționale în perioada 2021-2026.

Potrivit documentelor oficiale, supracontractarea proiectelor finanțate în principal din fonduri europene – în special PNRR și Politica de Coeziune – a condus la crearea unui portofoliu de angajamente financiare care depășește semnificativ capacitatea bugetului național de a susține aceste cheltuieli – cheltuieli de cofinanțare, TVA și costuri neeligibile care pot pune presiune pe buget.

Această situație creează un risc fiscal sistemic iminent cu potențial de consecințe macroeconomice severe, inclusiv neîncadrarea în traiectoria fiscală asumată de România.

Măsurile concrete

Suspendarea temporară a noilor contracte și angajamente în PNRR

Se suspendă încheierea/emiterea contractelor și angajamentelor legale din PNRR de către coordonatori de reforme, agenții de implementare, autorități publice și beneficiari, până la aprobarea modificării PNRR de către Comisia Europeană.

Excepții posibile doar cu aprobarea Guvernului prin memorandum justificat și avizat de MIPE și Ministerul Finanțelor.

Reducerea portofoliului de proiecte

Denunțarea unilaterală a contractelor unde nu s-au inițiat proceduri de achiziție sau nu s-au comunicat rezultatele.

Suspendarea până la 31 decembrie 2026 a contractelor unde s-au făcut doar faze pregătitoare, dar nu s-a dat ordin de începere a lucrărilor. Reluarea posibilă doar după aprobarea CE și cu memorandum aprobat de Guvern.

Contractele cu progres fizic sub 30% vor putea continua doar cu aprobarea Guvernului și aviz MIPE și MF.

Contractele cu progres peste 30% pot continua doar dacă finalizarea este înainte de 31 august 2026.

Suspendarea programelor AFM (2025)/ Rabla, exceptată

Se suspendă lansarea și evaluarea programelor/proiectelor AFM, cu excepția:

Programului „Rabla Plus” și „Rabla Clasic” (max. 200 mil. lei)

Programului pentru protecția faunei cu garduri electrice (max. 30 mil. lei)

Alte programe doar cu aprobare Guvern.

În plus, în 2025, programele de creștere a eficienței energetice în iluminat public și clădiri publice se vor derula doar în limita creditelor aprobate.

Restricții pentru programe naționale (2025)

Nu se pot încheia angajamente pentru proiecte noi în PNDL I și II, Anghel Saligny, Programul național de construcții de interes public sau social.

Excepții limitate (mobilitate militară și cazuri aprobate prin memorandum).

CNI nu poate atribui contracte pentru proiecte noi finanțate din fonduri publice, cu excepții aprobate.

Reguli speciale, excepții, interdicții suplimentare

Guvernul poate permite continuarea sau inițierea unor proiecte pentru atingerea jaloanelor renegociate, pe baza unui memorandum justificat.

Se interzice transferul de fonduri PNRR către proiecte notificate Comisiei Europene ca fiind în neconformitate cu Directiva privind achizițiile publice.

În 2025, se interzice depășirea sumelor alocate la nivel de program (OUG 133/2021), cu excepții limitate.

***