Guvernul va împrumuta 500 mil. euro de la BEI pentru cofinanțarea Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești

Guvernul a aprobat în ședința de joi mandatarea ministrul Finanțelor pentru a negocia un contract de finanțare de 500 mil. euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru cofinanțarea proiectului Autostrăzi A1 Sibiu-Pitești, potrivit unui memorandum.

Împrumutul urmează să sprijine acoperirea contribuției bugetare naționale pentru implementarea proiectului, contribuind la finanțarea deficitului creat pe parcursul derulării investiției majore de infrastructură.

Proiectul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești are o lungime totală de 122,11 km, fiind structurată în cinci secțiuni care traversează Munții Carpați, obiectivul său fiind creșterea eficienței economice și conectivității regionale, parte a rețelei transeuropene TEN-T.

BEI a aprobat finanțări totale de 5 mld. euro pentru proiectele de infrastructură din România, din care 1 mld. euro pentru A1 Sibiu-Pitești

Finanțarea totală aprobată de BEI pentru acest proiect și alte investiții în infrastructură incluse în Programul Transport 2021-2027 și Mecanismul pentru Interconectarea Europei atinge aproape 5 miliarde euro, iar pentru Autostrada A1 Sibiu-Pitești suma alocată poate ajunge până la 1 miliard euro, structurată în două contracte de finanțare a câte 500 milioane euro fiecare.

Primul contract va fi semnat în octombrie 2025, cu ocazia vizitei vicepreședintelui BEI la București, iar al doilea urmează să fie parafat în prima parte a anului 2026.

Împrumutul de 500 milioane euro va fi tras în maximum 10 tranșe, fiecare de minimum 50 milioane euro, cu o perioada maximă de tragere de 3 ani de la semnarea contractului. Condițiile de plată sunt flexibile, cu opțiuni de dobândă fixă sau variabilă și posibilitatea rambursării în mai multe tranșe pe termen de până la 27 ani.

Implementarea proiectului a început în martie 2020 și se estimează finalizarea în trimestrul IV 2028. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are responsabilitatea de coordonare, iar execuția este asigurată prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

***