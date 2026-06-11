Radu Burnete: „Președintele nu face jocuri”. Guvernul Tomac, soluție până la coagularea unei noi majorități pro-occidentale

Eugen Tomac este premierul desemnat să formeze Guvernul şi să obţină o majoritate parlamentară, iar aceasta „nu e o schemă”, scenariile care se vehiculează în presă fiind doar „speculaţii”, a declarat miercuri seara consilierul prezidențial Radu Burnete.

Cabinetul Tomac va avea misiunea să administreze țara până se va găsi o nouă formulă politică pro-occidentală care să dețină majoritatea în legislativ, a mai spus Burnete.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de preşedintele României să formeze un Guvern şi să obţină o majoritate parlamentară şi am toată convingerea că va reuşi să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu ştiu ce joc. Ţara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în aceşti ani atât de dificili. Preşedintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri şi că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obţină majoritatea şi să formeze un guvern”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, consilierul prezidenţial, Radu Burnete.

Numele acestuia este vehiculat pentru a face parte din viitorul Cabinet Tomac, ca vicepremier, dar și ca următoare propunere de premier a șefului statului, în situația în care Eugen Tomac nu obține majoritatea necesară penrtu formarea Guvernului.

Guvernul Tomac, până la coagularea unei noi formule politice pro-occidentală, explică Burnete

„Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculaţii de presă”, a adăugat Burnete.

Acesta face apel la partidele fostei coaliţii guvernamentale „să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament”.

„Eugen Tomac şi-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată şi sper că partidele vor acţiona responsabil şi vor da ţării un guvern stabil cel puţin până când vor reuşi să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană. De la PNRR la apărarea ţării, de la rating-ul de ţară la reducerea deficitului şi refacerea competitivităţii, de la cetăţenii vulnerabili la cei deznădăjduiţi şi asaltaţi cu dezinformări avem prea multe urgenţe şi probleme ca să rămânem blocaţi doar în calcule politice, importante şi ele”, a mai scris Burnete.

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