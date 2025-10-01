Guvernul SUA a preluat o participație de 10% la Lithium Americas, care dezvoltă o exploatare minieră pentru extracția litiului în Nevada

La o săptămână după ce Bloomberg relata că Administrația Trump ia în considerare o participație de 10% la una dintre cele mai mari companii miniere de litiu din America de Nord, Lithium Americas, guvernul SUA a fost de acord să intre în acționariatul companiei, a declarat marți Chris Wright, secretarul Energiei, oferind astfel un sprijin suplimentar companiei canadiene care dezvoltă mina de litiu Thacker Pass din Nevada.

Tranzacția reprezintă cel mai recent efort al administrației Trump de a accelera dezvoltarea unui lanț de aprovizionare intern pentru a contracara dominația Chinei asupra metalelor esențiale pentru industria de apărare, industria auto și electronice de larg consum.

Guvernul SUA a mai cumpărat participații la MP Materials și Intel

În iulie, Departamentul Apărării al SUA a anunțat o investiție de capital de 400 de milioane de dolari în MP Materials Corp. pentru a finanța construirea unei fabrici importante pentru fabricarea magneților din metale rare. După această achiziție a fost încheiat un acord similar cu gigantul cipurilor, Intel.

Proiectul Thacher Pass al Lithium Americas din Nevada este prevăzut să devină o sursă importantă de litiu pentru industria internă care produce în prezent doar pentru baterii.

Lithium Americas negociază de asemenea cu producătorul auto General Motors cu privire la acordarea unui împrumut guvernamental de 2,26 miliarde dolari pentru proiectul amplu pentru extracția litiului pe care îl dezvoltă în Nevada.

Aceste discuții au inclus posibilitatea ca guvernul SUA să preia o participație la Lithium Americas ca o condiție pentru primirea unui împrumut, a relatat Wall Street Journal la începutul acestei luni.

Acțiunile listate bursă ale Lithium Americas au crescut cu 92% de la începutul anului și au urcat cu 32% la 7,53 dolari pe titlu, în tranzacțiile de după anunțul de marți privind implicarea statului în acționariatul companiei.

